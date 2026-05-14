Beşiktaş gelecek sezon için yabancı kaleci arayışlarına devam ediyor. Siyah beyazlıların transfer listesinde kale için 4 isim olduğu öne sürüldü.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına erkenden başlayan Beşiktaş'ta takviye yapılması planlanan bölgelerden birisi de kaleci pozisyonu. Sözleşmesi 30 Haziran sona erecek Ersin Destanoğlu ile henüz yeni bir anlaşma yapmayan siyah beyazlıların, gelecek sezon kalesini yabancı bir isme teslim edeceği öne sürüldü.

LİSTEDE 4 ADAY VAR

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Beşiktaş'ın transfer listesinde 4 yabancı kaleci bulunurken, bu isimlerden 3'ünün İngiltere Premier Lig'den olması dikkat çekiyor.

Ara transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan Chelsea'nin Danimarkalı file bekçisi Filip Jörgensen yine ilk sırada yer alırken, siyah beyazlılar 25 milyon euro civarındaki bonservis bedelini 15 milyon euro seviyelerine indirmek istiyor.

Kepa Arrizabalaga

Haberde, Beşiktaş'ın Premier Lig'den temasta bulunduğu diğer iki ismin ise Arsenal'in İspanyol kalecisi Kepa Arrizabalaga ve Manchester City'nin İngiliz eldiveni James Trafford olduğu iddia edildi.

Siyah beyazlılar ayrıca Brezilya'nın Santos takımında forma giyen Gabriel Brazao'yu da listesinde bulunduruyor. 25 yaşındaki kalecinin, kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş'a sıcak baktığı ifade edilirken, haber detayında Santos'un Brazao'nun satışından 20 milyon euronun üzerinde bir gelir beklediği de aktarıldı.

