Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Liverpool’un İtalyan yıldızı Federico Chiesa için bu defa anlaşmaya yakın.

MURAD TAMER - Beşiktaş transfer listesinin ilk sıralarına Liverpool’un kanat oyuncusu Federico Chiesa’yı aldı. Son iki sezonda her transfer döneminde Beşiktaş’ın gündemine giren İtalyan yıldız bu defa siyah beyazlı formaya daha yakın. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve A Takım Koordinatörü Serkan Reçber’in raporu doğrultusunda İngiliz deviyle bir ay önceden görüşmelerin başladığı öğrenildi. Chiesa’nın şartlarının sorulduğu, İngiliz devinin sözleşmesi 2028 yılına kadar olan oyuncuyu satmak istediği belirtildi.

Federico Chiesa

YALÇIN BEKLENİYOR

Liverpool kiralık formülüne ise sıcak bakmıyor. Piyasa değeri 15 milyon avro olan oyuncu için İngiliz ekibinin pazarlığa hazır olduğu öğrenildi. Çok yönlü oyun yapısıyla sağ kanadın yanı sıra on numara pozisyonunda da görev alabilen İtalyan oyuncu, düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmayı istiyor. Chisea’nın 7 milyon avroluk yıllık ücretini de karşılamaya hazır olan yönetimin, Sergen Yalçın’la yapılacak görüşme sonrasında resmî teklifini Liverpool’a iletmesi bekleniyor.

LIVERPOOL'DA SÜRE BULAMIYOR

Juventus’tan 2024 yazında Liverpool’a geçiş yapan ancak istediği süreyi almakta güçlük çeken Chiesa, bu sezon çıktığı 24 karşılaşmada yalnızca 281 dakika sahada kalırken takımına 2 gol ve 1 asistlik performansla katkı verdi.

