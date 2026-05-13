Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran 73 yaşındaki deneyimli teknik adam Şenol Güneş'in, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile devam edilmemesi durumunda bir numaralı hoca adayı olduğu ileri sürüldü.

Trabzonspor'daki görevinden 30 Haziran 2025'te ayrılan Şenol Güneş'in bir yıllık aranın ardından yeşil sahalara geri dönebileceği iddia edildi.

YALÇIN'IN KADERİNİ BELİRLEYECEK GÖRÜŞME

Ligde ve kupada hüsran yaşayan Beşiktaş'ta taraftarların istifaya çağırdığı teknik direktör Sergen Yalçın'ın kaderi ligde hafta sonu oynanacak olan Çaykur Rizespor maçı sonrası netleşecek. Serdal Adalı, ligin son maçının ardından Sergen Yalçın ile görüşecek ve 53 yaşındaki çalıştırıcının takımdaki geleceği yapılacak bu görüşme sonrası belirlenecek.

Beşiktaş antrenmanından

ADALI'NIN YALÇIN'A DEVAM ŞARTI

Sözcü'nün haberine göre; Başkan Adalı, ekibini güçlendirmek istediği Sergen Yalçın'a 2 veya 3 yardımcı antrenör teklifi sunacak ve kabul etmesi halinde gelecek sezonda Yalçın’la devam edilecek.

BEŞİKTAŞ'TA B PLANI: ŞENOL GÜNEŞ

Haberin detayında, Sergen Yalçın'ın bu öneriyi kabul etmemesi ihtimaline karşılık Serdal Adalı'nın B planının da hazır olduğu kaydedildi. Yalçın ile yolların ayrılması halinde takımı yine bir yerli hocaya emanet etmek istediği ve en güçlü adayın siyah beyazlı takımın eksik teknik direktörü Şenol Güneş olduğu öne sürüldü.

Şenol Güneş

ÜST ÜSTE İKİ KEZ ŞAMPİYON YAPTI

Şenol Güneş, teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş'ı 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında üst üste iki kez Süper Lig şampiyonu yapmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası