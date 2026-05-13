Aydın’da 76 yaşındaki Meryem Akgün’ün öldürülmesine ilişkin soruşturmada dehşete düşüren detaylar ortaya çıktı. Annesini odunla öldürdüğünü itiraf eden oğlun ardından, evde bulunan ve üzerindeki kan izlerinin Meryem Akgün’e ait olduğu belirlenen montun sahibi de tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz 8 Mart günü Germencik ilçesi Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. 76 yaşındaki Meryem Akgün'ün evinde ölü bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı. Yaşlı kadının baş kısmındaki darp izleri üzerine olayın cinayet olabileceği değerlendirilirken oğlu İbrahim A. gözaltına alındı.

POLİS 348 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLEDİ

Soruşturma kapsamında 348 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelenirken, çok sayıda kişinin ifadesine başvuruldu. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheler, yaşlı kadının oğlu İbrahim A. üzerinde yoğunlaştı. Gözaltına alınan İbrahim A. ifadesinde, annesiyle arazi anlaşmazlığı nedeniyle uzun süredir sorun yaşadığını söylediği öğrenildi.

ANNESİNİ ODUNLA ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Olay günü bir arkadaşıyla Yeniköy civarında define aradığını anlatan İbrahim A.'nın, daha sonra annesinin evine gittiğini ve aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenerek evde bulunan odunla annesinin başına vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi. İtirafın üzerine gerekli işlemleri tamamlanan İbrahim A., 12 Mart'ta sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KANLI MONT CİNAYETİN SIRRINI ÇÖZDÜ!

Soruşturmayı derinleştiren Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen Fırat B.'yi de gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise kan lekeleri bulunan bir mont ele geçirildi. Kriminal inceleme sonrasında monttaki kan izlerinin Meryem Akgün’e ait olduğu tespit edildi. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Fırat B.'nin suçlamaları kabul etmediği, ifadesinde ise, "Olayla bir alakam yok. Olay yerinde hiç bulunmadım. Montuma kan izleri nasıl bulaştı bilmiyorum" diyerek kendini savunduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

