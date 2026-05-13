Almanya’da görev yapan bir çocuk doktoru, 12 yıl boyunca çok sayıda çocuğa yönelik 130 cinsel suçla suçlandı. Savcılık, şüphelinin görev yaptığı kliniklerde 'sistematik istismar' iddialarıyla tutuklu yargılandığını açıkladı.

Almanya’nın Brandenburg eyaletinde görev yapan bir çocuk doktoru, çocuklara yönelik 130 ayrı cinsel suçla suçlandı.

Potsdam Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Berlin yakınlarındaki Havelland Kliniken bünyesinde çalışan 46 yaşındaki doktorun, 2013 ile 2024 yılları arasında çok sayıda çocuğu hedef aldığı iddia edildi. Sanığa yöneltilen suçlamalar arasında ağırlaştırılmış çocuk istismarı ve tecavüz de bulunuyor.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Savcılık, şüphelinin görev yaptığı süre boyunca Rathenow ve Nauen kentlerindeki kliniklerde mesleki pozisyonunu kullanarak çok sayıda suçu işlediğinin değerlendirildiğini bildirdi. Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda çok sayıda dijital materyale de el konulduğu aktarıldı.

AFP'nin haberine göre yetkililer, sanık hakkında 6 Mayıs’ta resmi iddianamenin hazırlandığını ve dosyanın Brandenburg eyaletindeki Potsdam Bölge Mahkemesi’ne sevk edildiğini açıkladı. Şüphelinin tutuklu yargılandığı belirtildi.

Alman basını, doktorun Kasım 2025’te bir hasta yakınının şikâyeti üzerine gözaltına alındığını yazarken, olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası