Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecine ilişkin merak edilen detayları yayımladığı resmi duyuruyla paylaştı. İl içi atama işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler ''İl dışı öğretmen atamaları ne zaman?'' sorusunun cevabına çevrilirken başvuru tarihleri, atama şartları ve sonuç takvimi de netlik kazandı.

İl dışı öğretmen atamaları için geri sayım başladı. Bakanlık tarafından yayımlanan duyuruya göre kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Başvurular öğretmenlerin tercihleri, ilan edilen kontenjanlar ve hizmet puanı üstünlüğü dikkate alınarak değerlendirilecek. Peki, il dışı öğretmen atamaları ne zaman? İşte, 2026 iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu...

İL DIŞI ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı takvimiyle birlikte öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme süreci netleşti. İl içi atama işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler il dışı tayin başvurularına çevrildi.

Bakanlığın duyurusuna göre iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 14 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak ve 20 Mayıs 2026 günü saat 16.00’ya kadar devam edecek. Başvurular elektronik ortam üzerinden alınacak.

İL DIŞI ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İller arası isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında yapılacak atamaların sonuçları 22 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı’nın personel.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 26 Haziran 2026 tarihinde yapılacak.

İL DIŞI TAYİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular mebbis.meb.gov.tr ve personel.meb.gov.tr adresleri üzerinden elektronik başvuru formu doldurularak gerçekleştirilecek.

Başvuru yapacak öğretmenlerin sistemde yer alan hizmet puanı, görev süresi, öğrenim bilgisi ve diğer kişisel bilgilerini önceden kontrol etmeleri gerekiyor. Eksik veya hatalı bilgiler için eğitim kurumu müdürlükleri ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvuru yapılabilecek.

Başvurular Eğitim Kurumu Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylandıktan sonra geçerli sayılacak.

İL DIŞI ATAMA ŞARTLARI NELER?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı duyuruya göre öğretmenlerin 31 Aralık 2026 tarihi itibarıyla görev yaptıkları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olması gerekiyor.

Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçen öğretmenlerde ise 31 Aralık 2026 itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam çalışma süresinin en az dört yıl olması şartı aranacak.

Ayrıca herhangi bir atama işlemine bağlı kararnamesi bulunan öğretmenler bu süreçte başvuru yapamayacak.

ÖĞRETMENLER KAÇ TERCİH YAPABİLECEK?

İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenler aynı ya da farklı illerden en fazla 40 eğitim kurumu tercih edebilecek.

40 tercih yapılmasının ardından öğretmenlere ek olarak bir il tercihi hakkı da tanınacak. Bu seçeneğin kullanılabilmesi için ise önce 40 eğitim kurumu tercihinin tamamlanması gerekiyor.

Atamalar ise öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Hizmet puanlarının eşit olması halinde öğretmenlikteki hizmet süresi dikkate alınacak.

