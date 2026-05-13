Tahran’da, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak İran Milli Futbol Takımı için tören düzenlendi.

Başkentteki İnkılap Meydanı’nda binlerce İranlının katıldığı törende, milli takım için özel olarak yazılan marşlar okundu ve futbol takımının 2026 FIFA Dünya Kupası'nda giyeceği forma tanıtıldı.

MARŞLAR EŞLİĞİNDE DESTEK SLOGANLARI

Meydanda toplanan İranlılar, marşlar eşliğinde milli takımlarına destek sloganları attı. Törene katılan İran Milli Futbol Takımı oyuncuları da destek sloganlarına eşlik etti. İran kültüründeki tarihi kişiliklerin de canlandırıldığı törende ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

İran Milli Futbol Takımı’nın 18 Mayıs’ta Türkiye'ye geçerek, Antalya'da kampa girmesi planlanıyor.

İran Milli Takımı’nın ABD’ye de Türkiye’den uçması bekleniyor.

