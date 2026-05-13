Bursa’nın İnegöl ilçesinde ATM’de unutulan yaklaşık 10 bin TL’yi bulan genç kız, parayı hiç tereddüt etmeden polise teslim ederek örnek bir davranış sergiledi.

Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir ATM’de saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte para çekmek için ATM’ye giden Gizem Doğan, cihaz üzerinde unutulmuş halde yaklaşık 10 bin TL buldu.

POLİSE TESLİM ETTİ

Doğan, vakit kaybetmeden durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, parayı teslim alarak sahibine ulaştırılması için çalışma başlattı.

