Para çekemeyince sinirlendi! ATM'ye balyozla vurdu
Kastamonu'da C.Ö. isimli şahıs, geldiği banka ATM'sinden para çekmek istedi ancak başarılı olamadı. Daha sonra tekrar gelen C.Ö., balyozla ATM'ye vurarak zarar verdi. Şahıs, polisler tarafından kısa sürede gözaltına alındı.
Kastamonu'da Topçuoğlu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki banka şubesinin önünde bulunan ATM'den para çekmek isteyen C.Ö. (48) başarılı olamadı.
BALYOZLA ATM'YE VURDU
ATM'nin yanından ayrılıp bir süre sonra geri dönen öfkeli şahıs, cihaza balyozla vurarak zarar verdi.
GÖZALTINDA
C.Ö, banka çalışanlarının ihbarı üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.
