Almanya'nın başkenti Berlin'de kimliği belirsiz bir kişi Türklerin işlettiği kafeye silahlı saldırı düzenledi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Türklerin işlettiği mekanlara yönelik artan saldırı dalgasına bir yenisi daha eklendi. Schöneberg semtinde bulunan bir Türk kafesi, sabahın erken saatlerinde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı ancak kurşunlar kafenin camlarına isabet etti.

SALDIRI SABAH NAMAZI VAKTİNDE GERÇEKLEŞTİ

Berlin Polisi’nin açıklamasına göre; Potsdamer ve Grobgörschen caddelerinin kesiştiği köşede yer alan kafeye, yerel saatle 04.50’de ateş açıldı. İşletmenin o saatte kapalı olması büyük bir facianın önüne geçerken, saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçmayı başardı. Görgü tanıklarının ihbarıyla bölgeyi kordon altına alan özel soruşturma birimi, geniş çaplı bir inceleme başlattı.

ŞANTAJ VE HARAÇ TEHDİDİ GÜNDEMDE

Anılan saldırı, Berlin’de münferit bir olay değil. Geçtiğimiz Cuma günü de Spandau’da bir eve ve Tempelhof’ta bir sürücü kursuna yönelik benzer silahlı saldırılar gerçekleştirilmişti. Türk iş insanlarını hedef alan bu şiddet sarmalının arkasında ise organize suç örgütlerinin olduğu iddia ediliyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Alman mevkidaşı Alexander Dobrindt arasında kısa süre önce gerçekleşen telefon görüşmesinde de bu konu masaya yatırılmıştı.

Görüşmede özellikle; Daltonlar, Casperlar ve Sarallar gibi yeni nesil suç örgütlerinin Almanya’daki Türk işletmelerine yönelik "şantaj, haraç ve silahlı tehdit" eylemlerindeki artışa dikkat çekilmiş ve Alman makamlarından güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılması istenmişti.

