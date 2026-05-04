Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde ters yöne girerek trafiği tehlikeye atan düğün konvoyu ortalığı adeta birbirine kattı. Kuralları hiçe sayarak ilerlemek isteyen konvoydaki şehir eşkıyaları, sokaktan çıkmakta olan ve haklı olarak geri gitmeyi reddeden bir taksi şoförüne çirkin bir saldırıda bulundu. Taksicinin "Ters yöndesiniz" uyarısına ağır küfürlerle ve aracı yumruklayarak karşılık veren şahısların, ailelerinin araya girmesine rağmen estirdiği o terör anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

