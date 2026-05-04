Fenerbahçe'nin 2021 yılındaki başkanlık seçimlerinde adaylığını açıklayan ancak yeterli imza sayısına ulaşamadığı için yarışa giremeyen Eyüp Yeşilyurt hayatını kaybetti. Yeşilyurt'un vefatı üzerine sarı-lacivertli kulüpten taziye mesajı yayımlandı.

SEÇİME GİREMEMİŞTİ

Fenerbahçe 2021 kongresinde başkanlığa aday olan fakat sonrasında adaylıktan çekilen Eyüp Yeşilyurt hayatını kaybetti. Yeşilyurt, yeterli imzayı toplayamadığı için resmi aday olarak seçime girememişti.

Ali Koça karşı adaylığını açıklamıştı! Fenerbahçe kongre üyesi Eyüp Yeşilyurt hayatını kaybetti

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Yeşilyurt’un vefatı ile alakalı Fenerbahçe’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün 13445 sicil numaralı üyesi Eyüp Yeşilyurt vefat etmiştir.

Merhumun cenazesi 4 Mayıs Pazartesi günü (Bugün) ikindi namazını müteakip Yakacık Ulu Camii’nden kaldırılacaktır.

Eyüp Yeşilyurt’a Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz."

