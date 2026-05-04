MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Belçika’da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretiyle ilgili yürütülen dezenformasyon sürecine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile telefon görüşmesi gerçekleştirip desteklerini iletti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile telefonda görüştü.

BAKAN GÖKTAŞ'A DESTEKLERİNİ İLETTİ

Edinilen bilgiye göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Belçika’da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretiyle ilgili yürütülen dezenformasyon sürecine dair Bakan Göktaş’a desteklerini iletti.

Bakan Göktaş, MHP lideri Bahçeli’ye verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti. Tarafların söz konusu gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ve görüş alışverişi yaptığı aktarıldı.

Görüşmenin, karşılıklı iyi dilek temennileriyle sona erdiği bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası