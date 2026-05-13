İran müzakere heyeti üyesi Mahmoud Nabavian, ABD ile yürütülen görüşmelere ilişkin açıklamasında, Washington’un İran’ın bazı talepleri karşılaması halinde 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın serbest bırakılacağını ilettiğini söyledi.

ABD'DEN İKİ TEMEL TALEP

Nabavian, müzakerelerde ABD’nin İran’a iki temel talep sunduğunu belirterek, bunların Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılması ve İran’ın elindeki yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş nükleer materyalin ülkeden çıkarılması olduğunu ifade etti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın görüşmeler sırasında, ABD’nin İran’ın altyapısını hedef alma kapasitesine sahip olduğunu dile getirdiğini aktaran Nabavian, İran’ın da buna karşılık olarak bölgedeki altyapıyı kısa sürede etkisiz hale getirebileceği mesajının verildiğini söyledi.

Nabavian ayrıca, ABD’nin İran’ın taleplere uyması durumunda yaklaşık 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın serbest bırakılacağını bildirdiğini ifade etti.

ANLAŞMA SONRASI FARKLI AÇIKLAMALAR

Görüşmelerde ABD tarafının müzakere sürecinin devamı için farklı bir plan sunduğunu ve İran’ın bunu kabul ettiğini belirten Nabavian, ancak daha sonra ABD tarafında anlaşmaya yönelik farklı açıklamalar yapıldığını kaydetti.

ABD ve İran arasında Pakistan’ın arabuluculuğunda İslamabad’da gerçekleştirilen görüşmelerde, Hürmüz Boğazı ve nükleer program gibi kritik başlıklarda ise nihai bir uzlaşmaya varılamadığı bildirildi.

