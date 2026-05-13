İspanya La Liga’da sezonun son haftalarına girilirken gözler Deportivo Alaves ile Barcelona arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Geri sayım öncesi ''Alaves - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' soruları gündeme gelirken maçın ilk 11 maç kadrosu netleşti. Şampiyonluğunu ilan eden Barcelona deplasmanda galibiyet serisini sürdürmek isterken kümede kalma savaşı veren Alaves ise puan kazanma hedefinde.

Oynadığı 35 karşılaşmada 30 galibiyet alan Barcelona, topladığı 91 puanla şampiyonluğunu ilan etti. Hücum hattındaki etkili oyunuyla öne çıkan takım, rakip fileleri 91 kez havalandırdı. Ev sahibi Alaves ise ligde kalma yarışında kritik bir viraja girdi. 35 maç sonunda 37 puanda bulunan ekip düşme hattında yer alıyor. Peki, Alaves - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İlk 11 maç kadrosu! Alaves - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ALAVES-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Mendizorroza Stadyumu’nda oynanacak Alaves - Barcelona maçı S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma dijital platformlar üzerinden şifreli olarak takip edilebilecek.

ALAVES-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

La Liga’nın 36. hafta karşılaşması kapsamında oynanacak Alaves-Barcelona maçı 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 22.30’da başlayacak.

ALAVES-BARCELONA MAÇ KADROSU İLK 11

Alaves: A. Sivera, Á. Pérez, N. Tenaglia, V. Koski, D. Suárez, A. Blanco, J. Guridi, V. Parada, A. Rebbach, I. Diabaté, T. Martínez

Barcelona: W. Szczęsny, J. Koundé, P. Cubarsí, Á. Cortés, A. Balde, M. Casadó, M. Bernal, R. Bardghji, D. Olmo, M. Rashford, R. Lewandowski

