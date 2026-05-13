Artvin'de 11 yaşındaki E.Y., dengesini kaybederek dereye düştü. Akıntıyla birlikte yaklaşık 300 metre sürüklenen çocuk, vatandaşların zamanla yarıştığı müdahaleyle kurtarıldı.

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Aksu Mahallesi’nde dere kenarında bulunduğu sırada dengesini kaybeden E.Y. suya düşerek akıntıya kapıldı. Akıntıyla birlikte yaklaşık 300 metre sürüklenen çocuğu gören çevredeki vatandaşlar harekete geçti.

HALATLA DERE YATAĞINA İNİP KURTARDILAR

Vatandaşlar, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından halat yardımıyla dere yatağına inerek küçük çocuğa ulaşmayı başardı. Bir süre suda sürüklenen çocuk, vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarıldı.

Dereye düşen çocuğu film gibi operasyonla kurtardılar!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ve ekiplerin ortak çalışmasıyla bulunduğu sarp alandan çıkarılan E.Y., ambulansla Borçka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası