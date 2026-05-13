Dereye düşen çocuğu film gibi operasyonla kurtardılar!
Artvin'de 11 yaşındaki E.Y., dengesini kaybederek dereye düştü. Akıntıyla birlikte yaklaşık 300 metre sürüklenen çocuk, vatandaşların zamanla yarıştığı müdahaleyle kurtarıldı.
- E.Y. isimli çocuk, Aksu Mahallesi'nde dere kenarında dengesini kaybederek suya düştü.
- Yaklaşık 300 metre akıntıyla sürüklenen çocuğa çevredeki vatandaşlar halat yardımıyla ulaştı.
- Vatandaşlar yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından inerek çocuğu sudan çıkardı.
- İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri ile vatandaşların ortak çalışmasıyla çocuk sarp alandan çıkarıldı.
- Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen E.Y., ambulansla Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Aksu Mahallesi’nde dere kenarında bulunduğu sırada dengesini kaybeden E.Y. suya düşerek akıntıya kapıldı. Akıntıyla birlikte yaklaşık 300 metre sürüklenen çocuğu gören çevredeki vatandaşlar harekete geçti.
HALATLA DERE YATAĞINA İNİP KURTARDILAR
Vatandaşlar, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından halat yardımıyla dere yatağına inerek küçük çocuğa ulaşmayı başardı. Bir süre suda sürüklenen çocuk, vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ve ekiplerin ortak çalışmasıyla bulunduğu sarp alandan çıkarılan E.Y., ambulansla Borçka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.