Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg, 2026 yılının ilk çeyreğinde 1,3 milyar TL ile kuruluşundan beri ilk kez kâra geçti.

Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil girişimi Togg, finansal anlamda önemli bir dönüm noktasına ulaştı. 2026 yılının ilk çeyrek sonuçlarına göre şirket, kuruluşundan bu yana ilk kez net kâr açıkladı. Veriler, Turkcell tarafından paylaşılan finansal raporda ortaya çıktı.

İLK KEZ KÂRA GEÇTİ

Raporda yer alan bilgilere göre Togg, 2026’nın ilk üç aylık döneminde yaklaşık 1,3 milyar TL net kâr elde etti. Şirketin 31 Mart 2026 itibarıyla konsolide net varlık değerinin ise 4,22 milyar TL seviyesine ulaştığı belirtildi.

29 Ekim 2022’de üretime başlayan Togg, bugüne kadar sürekli olarak zarar açıklamıştı. 2024 yılı 13,75 milyar TL, 2025 yılı ise 14,61 milyar TL zarar ile kapatılmıştı.

Uzmanlara göre bu değişimde en büyük etkenlerden biri üretim hacminin artması ve düşük faizli finansman kampanyalarının da satışlara olumlu katkı sağlaması.

CATL İLE İŞ BİRLİĞİ VE YENİ MODELLER

Öte yandan TOGG’un önümüzdeki dönemde ürün gamını genişletmeye hazırlandığı da biliniyor. Şirket kısa süre önce dünyanın en büyük batarya üreticilerinden CATL bünyesindeki CAIT ile stratejik iş birliği anlaşması imzalamıştı. Bu ortaklık kapsamında daha uygun fiyatlı B segmenti modellerin geliştirilmesi planlanıyor.

Yeni modeller, CAIT tarafından geliştirilen Bedrock platformu üzerine inşa edilecek. İlk modelin Togg T6 adıyla 2027 yılının ortasından itibaren yola çıkması planlanıyor.

