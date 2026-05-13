Türkiye ile Ermenistan arasında kritik gelişme: Ticaret engeli kalkıyor
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin hazırlıkların tamamlandığını söyledi.
Ermenistan ile 2022 yılından bu yana devam eden normalleşme sürecine vurgu yapan Keçeli, bu çerçevede atılan güven artırıcı adımlar kapsamında iki ülke arasındaki doğrudan ticaretin başlatılmasına dair hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Hayata geçirilen yeni düzenleme sayesinde Türkiye’den üçüncü bir ülkeye, oradan da Ermenistan’a giden veya aynı güzergahı kullanarak gelen malların nihai varış veya çıkış noktasının “Ermenistan/Türkiye” şeklinde yazılabilmesi mümkün hale gelmiştir.” ifadelerini kullandı.