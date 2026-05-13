Burdur’da KYK yurdunda 'kimyasal' paniği! Öğrenciler gece yarısı tahliye edildi
Burdur’da KYK yurdunda temizlik malzemeleri bulunan dolabın devrilmesi büyük paniğe neden oldu. Malzemelerin kimyasal tepkimeye girmesinin ardından öğrenciler tahliye edildi. Burdur Valiliği “Öğrencilerimizden ve çalışanlarımızdan etkilenen bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı. Yurtta yapılan ölçümlerde değerler normal çıktı.
- Temizlik malzemelerinin bulunduğu dolabın devrilmesiyle kimyasal tepkime meydana geldi.
- Durumun ihbarı üzerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri yurda sevk edildi.
- Öğrenciler güvenlik amacıyla yurttan tahliye edilerek civardaki yurtlara ve tesislere yerleştirildi.
- Yurt binası ve çevresinde yapılan ölçümlerde değerler normal standartlarda çıktı.
- Burdur Valiliği, öğrencilerden ve çalışanlardan etkilenen kimsenin olmadığını belirtti.
- Temizlik çalışmasının ardından yurt kullanıma hazır hale getirilecek.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda gece saatlerinde paniğe neden olan bir olay yaşandı.
KİMYASAL ALARM
Yurtta temizlik malzemelerinin bulunduğu dolap devrildi, dolabın içindeki malzemelerin dökülmesi ile kimyasal tepkime meydana geldi. Durumu fark eden yurt çalışanların ihbarı üzerine adrese sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ
Yurtta kalan öğrenciler, ekipler tarafından güvenlik amacıyla tahliye edildi. Öğrenciler civarda bulunan yurtlara ve tesislere yerleştirildi. Yurt binası ve çevresinde yapılan gerekli ölçümlerde tablo, normal standartlarda çıktı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Burdur Valiliği, söz konusu olaya ilişkin bir açıklama yaptı. Valilik, açıklamasında “Öğrencilerimizden ve çalışanlarımızdan etkilenen bulunmamaktadır. Gün içinde ekiplerimizce gerekli temizlik çalışması yapılması akabinde yurt kullanıma hazır hale getirilmiş olacaktır" denildi.
“ETKİLENEN YOK”
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İlimiz Gölhisar ilçesinde KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda bina deposunda bulunan temizlik malzemelerinin muhafaza edildiği dolabın devrilmesi nedeniyle kimyasal tepkimeye girmesi sonucunda, bina boşaltılmıştır. Bina ve çevresi ekiplerimizce taranmış, gerekli ölçümler yapılmış ve ölçümler normal standartta çıkmıştır. Ancak yine de muhtemel bir güvenlik riskinin önüne geçmek amacıyla yurt geçici olarak tahliye edilmiş, öğrencilerimiz civar yurt ve tesislere yerleştirilmiştir. Öğrencilerimizden ve çalışanlarımızdan etkilenen bulunmamaktadır. Gün içinde ekiplerimizce gerekli temizlik çalışması yapılması akabinde yurt kullanıma hazır hale getirilmiş olacaktır.