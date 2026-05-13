Türk sanat müziği şarkıcısı Banu Kalender’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtilen Kalender’in onkoloji servisinde devam eden tedavi sürecinde olduğu ve 26 Nisan’da evinde aniden fenalaşmasının ardından kontrol amacıyla götürüldüğü hastanede vefat ettiği öğrenildi.

Şarkıcı Banu Kalender hayatını kaybetti. Sanat camiasında aynı zamanda Türk Sanat Müziği’nin önemli isimlerinden Adnan Şenses’in manevi kızı olarak da tanınıyordu.

SESSİZ SEDASIZ DEFNEDİLDİ

Kalender’in cenazesinin, İstanbul Kartal’da bulunan aile mezarlığında, manevi babası Adnan Şenses’in yanına sessiz bir şekilde defnedildiği öğrenildi.

Adnan Şenses’in manevi kızıydı… Banu Kalender hayatını kaybetti

MODADAN MÜZİĞE UZANAN BİR HAYAT

Sanat hayatı yalnızca müzikle sınırlı olmayan Banu Kalender’in, moda tasarımı alanında da eğitim aldığı, stilistlik ve modelistlik yaptığı, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı onaylı moda tasarım öğretmenliği diplomasına sahip olduğu belirtildi. Kariyerinin ilk dönemlerinde ise Vakko bünyesinde görev aldığı, bu süreçte müzikle tanışarak sanat hayatına yön verdiği ifade edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası