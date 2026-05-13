İstanbul Bayrampaşa'da yasak yerden 'U' dönüşü yapmak isteyen bir otomobil sürücüsü, karşı yönden gelen araçtan inen 4 kişinin tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. Olayın ardından yakalanmamak için önce araçlarının plakasını söken, ertesi gün de otomobili satan şüphelilerden aracı kullanan E.Ş. kıskıvrak yakalandı. İfadesinde saldırganları tanımadığını iddia eden ve gözaltına alınan sürücüye tam 226 bin lira idari para cezası kesilirken, polis ekipleri kayıplara karışan diğer şahısları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

