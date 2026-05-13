Fenerbahçe'de başkanlık seçimi sonrası yeni sezonun kadro planlaması çalışmalarına hız verilmesi beklenirken; Jayden Oosterwolde başta olmak üzere 7 futbolcunun satışından 100 milyon euro bonservis hedefleniyor.

Sarı-lacivertliler, Serie A ekibi Roma'nın ciddi şekilde ilgilendiği Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'yle birlikte 7 futbolcudan önemli bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.

Sözcü'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin öncelikli hedeflerinden biri oyuncu satışı konusu olacak. Bu futbolcuların başında Oosterwolde geliyor.

HEDEF 100 MİLYON EURO

Roma'nın talip olduğu Oosterwolde'nin yanı sıra Brezilyalı kaleci Ederson'a da Suudi Arabistan'dan talipler var. Real Betis, Sofyan Amrabat'ın opsiyonunu kullanmak isterken; Archie Brown, Dominik Livakovic, Dorgeles Nene ve Fred de transferin gözde isimleri konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'daki seçim sonrası göreve başlayacak yeni yönetim, söz konusu 7 futbolcunun satışından yaklaşık 100 milyon euroluk bonservis geliri hedefliyor.

