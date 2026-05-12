Fenerbahçe forması altında geçirdiği ilk sezonda sergilediği performans sarı-lacivertli camia tarafından eleştirilse de Kerem Aktürkoğlu, kariyer rekorunun eşiğinde. Süper Lig, Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da toplam 43 maça çıkan oyuncu, takımına önemli katkı sağladı.

Fenerbahçe'de yıldız isim Kerem Aktürkoğlu, Trendyol Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında Eyüpspor ile iç sahada oynayacakları karşılaşmada gol ya da asist katkısı yapması hâlinde Türkiye’deki en skorer sezonuna ulaşacak.

13 GOL ATTI, 10 ASİST YAPTI

Galatasaray formasıyla 2022-2023 sezonunda 10 gol ve 13 asistle, 2023-2024 sezonunda 15 gol ve 8 asistle 23 gollük katkı sağlayan 27 yaşındaki milli futbolcu, sarı-lacivertli takımda şu ana kadar 13 gol ve 10 asist kaydetti.

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

BENFICA'DA 27 GOLE KATKI

Geçtiğimiz eylül ayında 22,5 milyon euro bonservis karşılığında transfer edilen kanat oyuncusu, 2024-2025 sezonunda Portekiz ekibi Benfica’daki 16 gol, 11 asistlik skor katkısıyla kariyerinde zirveyi görmüştü.

