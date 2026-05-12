Fenerbahçe ile yeniden anılıyor: Birçok kulübü peşine takan Jorge Jesus'tan açıklama
Fenerbahçe'de 2022-2023 sezonunda görev yapan ve adı yeniden sarı-lacivertli ekibin teknik direktörülüğü için geçen 71 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'daki geleceğiyle ilgili konuştu.
- Portekzli çalıştırıcı, Al Nassr ile 1 yıllık sözleşmesi olduğunu ve sezon sonunda kontratını yenilemeyebileceğini belirtti.
- Jesus, birçok kulüpten teklif aldığını ve sezon sonunda değerlendireceğini söyledi.
- Jesus, Fenerbahçe'de 2022-2023 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı.
- Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında geçiyor.
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr, kalan 2 maçını kazanması halinde şampiyon olacak. Bugün en takın takipçisi Al Hilal'i (77 puan) konuk edecek olan 82 puana sahip Al Nassr'da teknik direktör Jorge Jesus, takımdaki geleceği hakkında merak edilen soruyu cevapladı.
Jorge Jesus'tan kulüp rekoru: 19'da 19!
"TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEĞİM"
Sezon bitiminde Al Nassr'dan ayrılma ihtimali bulunan Portekizli çalıştırıcı, "Al Nassr ile sezon başı 1 yıllık sözleşme imzalamıştım. Sezon sonu sözleşmemi yenilemeyebilirim. Ayrıca kulübün beni istememe ihtimali de var. Birçok kulüpten teklif aldım. Sezon sonu değerlendireceğim" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE KUPASI KAZANDI
Fenerbahçe'de 2022-2023 sezonunda oynattığı hücum futbolu beğeni toplayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Jesus, yıllar sonra yeniden sarı-lacivertli ekibin teknik direktör adayları arasında geçiyor.
Sarı-lacivertliler, yeni başkanını 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da geçecek. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, başkanlık koltuğuna oturmak için yarışacak.