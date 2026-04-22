Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Teknik Direktör Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Nassr, Al Ahli Doha'yı 5-1'lik skorla mağlup etti ve 19'da 19 yaparak liderliğini sürdürdü.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 29. haftasında Al Nassr, Al Ahli Doha'yı konuk etti.

AL NASSR GOL OLUP YAĞDI

Zabeel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Al Nassr, 5-1'lik skorla kazandı. Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 12, 45+7 ve 64. dakikalarda Kingsley Coman, 23. dakikada Angelo ve 80. dakikada Abdullah Alhamddan kaydetti. Konuk Doha'nın tek golü ise 10. dakikada Sekou Oumar Yansane'den geldi.

RONALDO YEDEK BAŞLADI

Karşılaşmaya yedek başlayan Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, müsabakanın 78. dakikasında Abdullah Alhamddan'ın yerine oyuna dahil oldu.

JESUS KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Bu skorla ligde 19'da 19 yapan Al Nassr'da Teknik Direktör Jorge Jesus, kulüp tarihinin üst üste alınan galibiyet rekorunu kırdı. Ligde puanını 76 yapan Jesus'un ekibi, bir maç eksiği bulunan en yakın takipçisi Al Hilal'in 8 puan önünde liderliğini sürdürdü.

