Hyundai’nin İzmit’te üreteceği IONIQ ailesinin en yeni üyesi IONIQ 3, Milano Tasarım Haftası’ndaki dünya prömiyerinde tanıtıldı.

Hyundai, tamamen elektrikli kompakt hatchback modeli IONIQ 3’ü İtalya’da tanıttı. Milano Tasarım Haftası’nda tanıtımı yapılan IONIQ 3; Hyundai’nin “Art of Steel” tasarım felsefesinden ilham alıyor.

Hyundai’nin İzmit fabrikasında üretilecek olan ve Türkiye’de üretilecek ikinci elektrikli model olan IONIQ 3, şık tasarımı ve teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor.

“Aero Hatch” tasarım felsefesiyle oluşturulan alçak ve akıcı ön tasarım, hem ön hem arka yolcuların üzerinden düz bir şekilde ilerleyen tavan çizgisiyle devam ediyor ve arka spoylere doğru dinamik biçimde alçalarak bütünleşiyor. Bu geometri, özellikle arka koltuk yolcuları için baş mesafesini artırarak iç mekânda belirgin bir ferahlık ve konfor sağlıyor.

İzmit’te üretilecek Hyundai Ioniq 3 resmi olarak tanıtıldı

İKİ FARKLI BATARYA SEÇENEĞİ

Hyundai Motor Grubu’nun Elektrik-Global Modüler Platformu (E-GMP) üzerine inşa edilen model, 400 volt elektrik mimarisiyle verimlilik, menzil ve şarj performansını dengeli şekilde sunuyor. Yeni modelde iki farklı batarya seçeneği sunuluyor. Standart menzilli batarya, 344 km’nin üzerinde (WLTP) bir değer sunarken uzun menzilli batarya ise 496 km’nin üzerinde (WLTP) bir menzile sahip olacak. 42.2 kWh standard versiyon LFP tip batarya, 61 kWh (Long range) ise NCM batarya kullanacak.

Her iki model de önde konumlu elektrik motora ve önden çekiş sistemine sahip olacak. Üç farklı sürüş modu ve diğer IONIQ modellerinde olduğu gibi geri kazanım özellikli rejenerasyon sistemiyle donatılacak.

147 PS (107,8 kW) ve 135 PS (99.5 kW) güç üreten iki motor seçeneği ve iki seçenekte de 250 Nm tork sunacak olan model, 170 km/s maksimum hıza sahip.

İzmit’te üretilecek Hyundai Ioniq 3 resmi olarak tanıtıldı

PİKSEL IŞIK İMZASI

Piksel aydınlatma imzası ve “H” harfine mors koduyla gönderme yapan dört nokta detayı tasarımı güçlendiriyor. Model, yaklaşık 0.263 sürtünme katsayısına sahip. 11 farklı dış renk, farklı iç mekân kombinasyonları ve 16,17,18 ve 19 inç jant seçenekleri ile kişiselleştirilebiliyor. Ayrıca, daha fazla sportiflik ve N ruhunu yaşamak isteyenler için geliştirilen IONIQ 3 N Line ise dinamik detaylarıyla daha çarpıcı bir görünüm sunuyor.

İzmit’te üretilecek Hyundai Ioniq 3 resmi olarak tanıtıldı

SEZGİSEL TEKNOLOJİ DENEYİMİ

Model, Avrupa’da ilk kez sunulan Pleos Connect bilgi-eğlence sistemiyle donatılıyor. Android Automotive OS (AAOS) tabanlı sistem; 12,9 inç veya 14,6 inç ekran ve araç fonksiyonlarına ve bağlantıya sezgisel erişim sunuyor. Güvenlik için “eller direksiyonda, gözler yolda” felsefesine sadık kalarak hız ve anlık sürüş parametreleri gibi bilgiler ise direksiyonun üst kısmına denk gelecek şekilde kokpitteki ayrı bir dijital ekrandan takip edilebilecek.

İzmit’te üretilecek Hyundai Ioniq 3 resmi olarak tanıtıldı

YÜZDE 10’DAN YÜZDE 80’E 29 DAKİKA

Hızlı şarj ile batarya, optimum koşullarda yüzde 10’dan yüzde 80’e 29 dakikada dolabiliyor. AC şarj kapasitesi ise 22 kW’a kadar çıkıyor. Araçta ayrıca elektrikli aletleri kullanmanıza veya şarj etmenize imkan tanıyan V2L (Vehicle-to-Load) teknolojisi yer alıyor. Modelin 441 litrelik bagaj hacmi ise oldukça cömert bir alan sunuyor.

İzmit’te üretilecek Hyundai Ioniq 3 resmi olarak tanıtıldı

AVRUPA İÇİN GELİŞTİRİLDİ, TÜRKİYE’DE ÜRETİLECEK

IONIQ 3, Avrupa’da tasarlanarak Hyundai’nin Türkiye’deki İzmit fabrikasında Ağustos ayında üretilecek. Aracın Avrupa ile aynı anda Türkiye’deki satışına Eylül ayında başlanacak.

