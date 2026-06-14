Adalet Bakanı Gürlek, Muğla'da KADES ihbarına giderken uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Polis Memuru Tayfun Baş için başsağlığı diledi.

Muğla'da dün akşam KADES ihbarına giden polislere silahla ateş açıldı. Kurşunlardan biri Tayfun Baş'a isabet etti. Hastaneye kaldırılan polis yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muğla İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Tayfun Baş’ın görevi sırasında açılan ateş sonucu şehit olduğunu üzülerek öğrendim. Milletimizin huzuru ve güvenliği için fedakarca görev yapan kahraman şehidimiz Tayfun Baş’a Yüce Allah’tan rahmet diliyor; kederli ailesine, yakınlarına ve Türk Polis Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

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