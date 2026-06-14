Beyaz et soruşturmasında yeni gelişme! 29 şüpheli hakkında karar
Beyaz et sektöründe haksız fiyat artışı yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 29 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Soruşturma kapsamında 13 şirkete denetim kayyımı atandı.
- Gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
- Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı ve adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
- Daha önce haklarında gözaltı kararı verilen 32 şüpheliden 28'i yakalanmış, sonrasında bir şüpheli daha gözaltına alınmıştı.
- Kayyım atanan 13 şirket arasında Şenpiliç, Banvit, Keskinoğlu, Abalıoğlu Lezita gibi firmalar bulunuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından beyaz et sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketler ve şirket yöneticileri hakkında başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Haksız fiyat artışı iddiaları, sektördeki fiyatlama süreçleri ve piyasa düzenini etkilediği öne sürülen uygulamalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Hakimlik, 29 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Böylece gözaltındaki tüm şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında daha önce haklarında gözaltı kararı verilen 32 şüpheliden 28'i düzenlenen operasyonlarda yakalanmış, devam eden çalışmalar sırasında bir şüpheli daha gözaltına alınmıştı.
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
13 ŞİRKETE KAYYIM
Başlatılan soruşturma kapsamında 13 şirkete denetim kayyımı atanmış, bu tedbirin şirket yönetimlerine el koyma veya ticari faaliyetleri durdurma anlamı taşımadığı özellikle vurgulanmıştı.
Kayyım kararı çıkan 13 şirket ise şöyle:
- Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.
- Orvital Organik Gıda Ürün ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- AS Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Bakpiliç Entegre Tavukçuluk Anonim Şirketi
- Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi
- Bupiliç Entegre Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Ak Piliç Ticaret Limited Şirketi
- Er Piliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi
- Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi Anonim Şirketi
- Ay-Pi Tavukçuluk Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Gedik)