Rusya’dan İskenderun’a gitmekte olan 22 bin ton demir cevheri yüklü gemi, Kanlıca açıklarında makine arızası nedeniyle karaya sürüklendi. Sahil güvenlik ekipleri alarma geçerken boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğinin 18.10 itibariyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

İstanbul Boğazı'nda hareketli saatler! Çift yönlü olarak trafiğe kapandı



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya’dan İskenderun’a seyir halinde olan, Sao Tome and Principe bayraklı, 22 bin ton demir cevheri yüklü, 154 metre boyundaki Hacı Hüseyin isimli gemi, İstanbul Boğazı Kanlıca önlerinde makine arızası nedeniyle karaya sürüklenirken demir atmıştır.

İstanbul Boğazı'nda hareketli saatler! Çift yönlü olarak trafiğe kapandı

GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-8 ve NAZIM TUR römorkörleri ile KEGM-5 botu bölgeye sevk edilerek geminin yanına intikal etmiştir. İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat 18.10 itibarıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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