CHP'de 12 il başkanlığına yeni atama yapıldı. CHP Sözcüsü Sarı, Amasya'dan Zonguldak'a kadar 12 ilde görevlendirilen yeni il başkanlarını açıkladı.

CHP'de 12 il başkanlığına yeni görevlendirme yapıldı. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Amasya, Artvin, Balıkesir, Burdur, Giresun, Çorum, Kars, Kastamonu, Kütahya, Rize, Trabzon ve Zonguldak'ta yeni il başkanlarının atandığını açıkladı.

Sarı'nın açıklamasına göre Amasya İl Başkanlığına Emin Kalyoncu, Artvin İl Başkanlığına Ahmet Özdemir, Balıkesir İl Başkanlığına Fikret Şahin, Burdur İl Başkanlığına Recep Mutlucan, Giresun İl Başkanlığına Ahmet Nejat Karaibrahim, Çorum İl Başkanlığına Tuncay Yılmaz, Kars İl Başkanlığına Muhammet Baran Karahan, Kastamonu İl Başkanlığına Uğur Alendar, Kütahya İl Başkanlığına Nihat Saygın, Rize İl Başkanlığına Muhittin Bayrak, Trabzon İl Başkanlığına Mustafa Gültekin ve Zonguldak İl Başkanlığına Olcay Can getirildi.

CHP'DE ÖRGÜTLERE YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLER

Geçtiğimiz günlerde de yine çok sayıda il teşkilatında değişiklikler yapılmıştı. Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı'da il başkanlıkları merkez ilçelerle birlikte görevden alınmıştı ve örgütlerin feshedildikleri açıklarken, Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak'ta yeni il başkanlığı görevlendirmelerinin yapıldığı duyurulmuştu.

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