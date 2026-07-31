Balıkesir Gömeç'te devam eden yangınla mücadele sürerken, bölgede bulunan Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen ve İhlas Haber Ajansı Muhabiri Murat Aydoğan alevlerin arasında kaldı. Ayağı kırılan itfaiye personeline yardım ettikleri sırada yaralanan Ergelen ile Aydoğan, diğer yaralılarla beraber hastaneye sevk edildi.

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde devam eden yangında kötü haber geldi. Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen, İhlas Haber Ajansı Muhabiri Murat Aydoğan ile 2 itfaiye ve 1 orman personeli yaralandı.

Ayağı kırılan itfaiye personelinin yardımına koştular! İHA muhabiri ve Balıkesir İtfaiye Daire Başkanı alevlerin arasında kaldı

AYAĞI KIRILAN İTFAİYE PERSONELİNİN İMDADINA YETİŞTİLER

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde ani olarak şiddetini arttıran rüzgar yangını da körükledi. Yangın alanında müdahalede bulunan bir su tankeri alevlerin arasında kalınca, itfaiye personelinin düşerek ayağını kırması sonucu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen ile olay yerinde bulunan İhlas haber Ajansı Muhabiri Murat Aydoğan itfaiye personeline yardım için koştu. Alevlerin sıcaklığı ile aracın turbosunun patlaması sonucu Ergelen ve Aydoğan’ın vücudunda 2. derece yanıklar oluştu.

Ayağı kırılan itfaiye personelinin yardımına koştular! İHA muhabiri ve Balıkesir İtfaiye Daire Başkanı alevlerin arasında kaldı

Olayda ayrıca bir orman personeli ve bir itfaiye eri de dumandan etkilendi. Yaralananlar ilk olarak Ayvalık Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı. İlk müdahale sonrası Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde sevk edildi.

Vali Ustaoğlu da yaralıları Ayvalık Devlet Hastanesi’nde ziyaret ederek şifalar diledi. Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da Atatürk Şehir Hastanesi’nde yaralıları ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı muhabiri Murat Aydoğan, yangının ilk gecesinde Tıfıllar kırsal mahallesinde çektiği görüntüler ile yangının büyüklüğünü gözler önüne sermiş, yanan binaları görüntülemişti.

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