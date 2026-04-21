ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan 36 yaşındaki Erica Mays’ın hayatı, yaşadığı ani sağlık sorunu ile bir gecede değişti. Vücuduna yayılan bir enfeksiyon sonucu göğsünden aşağısı bir gecede felç kalan genç kadın, şimdi tüm zorluklara rağmen hayata tutunmaya çalışıyor.

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan Erica Mays, 2021 yılında bir gece ateşlenerek uykuya daldı. Ertesi sabah uyandığında bacaklarını hissedemediğini fark eden kadın, arkadaşlarının yardımıyla soluğu hastanede aldı.

BİR GECEDE FELÇ KALDI

Yapılan ileri tetkiklerde, nadir görülen MRSA bakterisinin omuriliğinde apse oluşturması ve enfeksiyonun vücuduna yayılması sebebiyle genç kadının felç kaldığı tespit edildi. Acil ameliyata alınan Erica’nın omuriliğindeki hasar kalıcı oldu. Daha önce sörf antrenörlüğü ile geçinen ve aktif bir hayat süren Erica için bu durum büyük bir yıkım oldu. Maddi imkansızlıklar ve bağımlılıkla geçen zorlu geçmişi nedeniyle gidecek bir yeri olmayan Erica, çareyi bir bakımevine yerleşmekte buldu.

İlk zamanlar derin depresyona giren Erica için dönüm noktası, iki yıl önce taşındığı yeni bakım tesisi oldu. Kendi sağlığına odaklanmaya karar veren genç kadın, ayaklarında hafif de olsa hislerin geri dönmeye başladığını fark etti.

Yaşadıklarını sosyal medyada paylaşan Erica Mays, tüm zorluklara rağmen pes etmiyor. İnancından güç aldığını belirten genç kadın, "İnsanlar benden ilham alıyor. Hayatımda ilk defa doğru bir şey yaptığımı hissediyorum ve kendimle gurur duyuyorum," diyerek mücadelesine devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası