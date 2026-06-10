Türkiye Gazetesi
Muud'da yeni özellik: Dinleyici zamanda yolculuğa çıkıyor
Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud, kullanıcılara geçmiş dinleme alışkanlıklarını yeniden keşfetme imkânı sunan “Zamanda Yolculuk” özelliğini devreye aldı.
Özetle DinleMuud'da yeni özellik: Dinleyici zamanda yolculuğa ...
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Kültür - Sanat az önce
Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud, kullanıcıların geçmiş dinleme alışkanlıklarına göre oluşturulan kişisel listelerle müzikle olan bağlarını güçlendiren "Zamanda Yolculuk" özelliğini kullanıma sundu.
- Kullanıcılar, geçmiş yıllardaki dinleme alışkanlıklarından yola çıkarak oluşturulan özel listelere ulaşabiliyor.
- Bu listeler yıllara, mevsimlere ve müzik türlerine göre şekilleniyor.
- Özellik, dinleyicilerin hatıralarını tekrar keşfetmelerine olanak tanıyor.
- Geçmişte en çok dinlenen şarkılar, belirli dönemlerde öne çıkan türler ve tekrar tekrar dinlenen parçalar bu özellik ile yeniden gün yüzüne çıkıyor.
- Dinleyiciler, müzik zevklerinin zaman içindeki değişimini de keşfedebiliyor.
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MURAT ÖZTEKİN- Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud, kullanıcıların müzikle kurduğu bağı daha kişisel bir tecrübeye dönüştüren “Zamanda Yolculuk” özelliğini kullanıma sundu.
Kullanıcılar artık geçmiş yıllardaki dinleme alışkanlıklarından yola çıkılarak kendileri için oluşturulan özel listelere ulaşabiliyor.
Yıllara, mevsimlere ve müzik türlerine göre şekillenen bu listeler, dinleyicilerin hatıralarını tekrar keşfetmelerine imkân tanıyor.
Geçmiş yıllarda en çok dinlenen şarkılar, belirli dönemlerde öne çıkan türler ve tekrar tekrar dinlenen parçalar bu özellikle yeniden gün yüzüne çıkarken dinleyiciler müzik zevklerinin zaman içindeki değişimini de keşfedebiliyor.
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