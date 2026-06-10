Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud, kullanıcılara geçmiş dinleme alışkanlıklarını yeniden keşfetme imkânı sunan “Zamanda Yolculuk” özelliğini devreye aldı.

MURAT ÖZTEKİN- Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud, kullanıcıların müzikle kurduğu bağı daha kişisel bir tecrübeye dönüştüren “Zamanda Yolculuk” özelliğini kullanıma sundu.

Kullanıcılar artık geçmiş yıllardaki dinleme alışkanlıklarından yola çıkılarak kendileri için oluşturulan özel listelere ulaşabiliyor.

Yıllara, mevsimlere ve müzik türlerine göre şekillenen bu listeler, dinleyicilerin hatıralarını tekrar keşfetmelerine imkân tanıyor.

Geçmiş yıllarda en çok dinlenen şarkılar, belirli dönemlerde öne çıkan türler ve tekrar tekrar dinlenen parçalar bu özellikle yeniden gün yüzüne çıkarken dinleyiciler müzik zevklerinin zaman içindeki değişimini de keşfedebiliyor.

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