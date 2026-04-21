Suriye ve Lübnan erkek milli basketbol takımları, Şam'daki El-Fayha Spor Salonu'nun açılışı kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi. Açılışta kısa bir konuşma yapan Şara, Suriye-Lübnan arasında geçmişte çok iyi bir ilişki olduğunu ancak siyasetin bunu bozduğunu ifade etti. İki ülke arasında bir galip olmayacağını vurgulayan Şara, "Suriye ve Lübnan çok yıprandı. Artık buna bir son vermek lazım. Şimdi imar ve kalkınma zamanı. Allah sizlere güzel hizmetler verebilmek için bize güç versin." dedi.

Şam'daki El-Fayha Spor Salonu'nun açılışı kapsamında Suriye ve Lübnan erkek milli basketbol takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İçişleri Bakanı Enes Hattap, Gençlik ve Spor Bakanı Muhammed el-Hamid ve diğer bazı yetkililer izledi.

Suriye-Lübnan dostluk maçı öncesi dikkat çeken anlar! Cumhurbaşkanı Şara basketbol oynadı

MÜSABAKA ÖNCESİ ATIŞ YAPTI

Açılış töreninde müsabaka öncesi basket atışları yapan Cumhurbaşkanı Şara, iki takımın oyuncularını selamlayarak, karşılaşma topunu imzaladı. Açılışta kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, en sevdiği sporlardan biri olan basketbolu savaş nedeniyle bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

"İSTİFASINI KABUL ETMEDİK"

Şara konuşmasında,"Başka benzer bir oyuna geçtik. Savunma taktiği, hücum, zafer ve mağlubiyetin olduğu farklı bir oyun. Gelecek, sizler için daha iyi şeyler saklıyor olabilir. "dedi. Bu alanı seven bir Gençlik ve Spor Bakanı olduğunu belirten Şara, "Böyle bir açılışın gerçekleşmesi için çok emek harcadı. Birkaç gün önce istifasını verdi ama kabul etmedik." İfadelerini kullandı.

Şara sözlerine şöyle devam etti:

"Suriye ve Lübnan halkları arasında çok iyi bir ilişki vardı. Ama siyaset bu ilişkiyi bozdu. İlişkilerin onarılması adına bu faaliyet çok isabet oldu. İki ülke arasında net bir galip yok. Biri kazanırsa diğeri de kazanır. Suriye ve Lübnan çok yıprandı. Artık buna bir son vermek lazım. Şimdi imar ve kalkınma zamanı. Allah sizlere güzel hizmetler verebilmek için bize güç versin."

Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Cemal Şerif ise yaptığı konuşmada, "Bugün, sadece duvarlar ve çatıdan ibaret olmayan, Suriyeli sporseverlerin sevgi ve adil rekabet içinde bir araya geldiği bu mekanda toplanıyoruz." dedi. Şerif, uluslararası standartlara uygun olarak modernize edilen El-Fayha Spor Salonu'nun açılışını gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şerif "Suriye sporunun en önemli simgelerinden birini yeniden canlandırdık." ifadelerini kullandı.

