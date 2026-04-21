İsrail basınından Haaretz'in haberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, toplumdaki “yok olma korkusunu” kullanarak savaş politikasını meşrulaştırdığı, asıl sorunun ise savaşı tek seçenek olarak gören yaklaşımı olduğu ifade edildi.

Haaretz’in ‘Sorun Netanyahu değil, İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü' başlıklı analizinde, Trump’ın geçtiğimiz günlerde İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını durdurma çağrısı yaparak Netanyahu’yu açık şekilde eleştirmesinin ardından ülkede hayal kırıklığı ve tartışmaların arttığı aktarıldı.

Netanyahu’nun destekçileri bu durumu “yarı yolda bırakılma” olarak yorumlarken, farklı kesimlerde Hizbullah’a karşı daha sert adımlar atılmadığı yönünde eleştiriler dile getirildi.

İsrail basınından dikkat çeken analiz! Ülke yok olma tehdidi altında, Netanyahu savaşı körüklüyor

“İSRAİL SÜREKLİ YOK OLMA TEHİDİDİ ALTINDA”

Haaretz’in analizine göre İsrail toplumunda, ülkenin sürekli bir yok olma tehdidi altında olduğu ve bu nedenle askeri gücün kaçınılmaz olduğu yönünde yaygın bir inanç bulunuyor. Bu anlayışın, “tam güç kullanılırsa daha fazlası elde edilir” düşüncesiyle birleştiği iddia ediliyor. Yapılan anketlerde de halkın önemli bir bölümünün İran ile yapılan ateşkesten memnun olmadığı ve saldırıların sürmesini istediği ifade ediliyor.

TOPLUMUN KORKULARINI SİYASİ BİR ARAÇ OLARAK MI KULLANIYOR?

Haberde, toplumdaki güvenlik algısının ancak düşmanın tamamen ortadan kaldırılmasıyla sağlanabileceği düşüncesinin etkili olduğu vurgulanırken, Netanyahu’nun bu korkuları siyasi bir araç olarak kullanıp kullanmadığı sorusunun netlik kazanmadığı belirtiliyor. Ayrıca muhalefetin, seçim süreçlerine odaklanırken savaş politikaları konusunda güçlü bir eleştiri getirmediğine dikkat çekildi.

Haaretz’e göre asıl sorun yalnızca Netanyahu’nun politikaları değil; İsrail’de savaşın “tek seçenek” gibi görülmesine yol açan ve her çatışmayı kaçınılmaz gösteren düşünce yapısı. Bu döngünün sürdüğü sürece, yeni savaşların meşrulaştırılmasının önüne geçilmesinin zor olduğu değerlendiriliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası