Kemal Kılıçdaroğlu da Özgür Özel de salı günü grup toplantısı yapacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik “Özel’in grup başkanı olduğu seçim iç yönetmeliğe göre yapılmadığı için geçersizdir” dedi. CHP’li Mehmet Sevigen de kürsü için Kılıçdaroğlu’nu işaret etti.

BERAT TEMİZ / ANKARA - CHP’nin avukatı Celal Çelik, mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel’in grup başkanı seçildiği kapalı grup toplantısının yönetmeliğe uygun yapılmadığını söyledi. TGRT Haber’e konuşan Çelik, yapılan seçimin geçersiz olduğunu vurguladı.

Çelik, “İç yönetmeliğimiz der ki, ‘Seçimlere geçilebilmesi için Meclis grubunda seçim yapılması amacıyla en az üç gün önce tüm vekillere gündem belirtilerek tebligat yapılması zorunluluğu var.’ Bunlar bir gün öncesinde, yangından mal kaçırma iradesiyle Meclis grubuna ‘Yarın kapalı toplantı yapacağız’ dediler. Meclis grubunun tüzel kişiliği yoktur. Meclis grubu partiyi temsil edemez. Tüzel kişiliği temsil yetkisi Kılıçdaroğlu’ndadır” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel cephesi ise, grup toplantısıyla ilgili tüm kararın Meclis Grup İçyönetmeliğine göre kendilerinde olduğunu söylüyor.

Özgür Özel’in salı günkü grup toplantısına katılacağı bildiriliyor. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplanan CHP MYK’nın ardından açıklama yapan parti sözcüsü Müslim Sarı, Özel cephesiyle diyalog yolunu tamamen kapatmadıklarını belirterek, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu’nun sırayla konuşma yapabileceği ihtimali hakkında “Partide iki başlılığa asla izin vermeyiz” yorumunda bulundu.

“KILIÇDAROĞLU’NA ENGEL YOK”

Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu’nun gruba hitap etmesinin önünde hiçbir engel olmadığını söyledi. Sevigen “Grubu temsil eden Genel Başkan’dır. Bizim en yaşlı üyemiz İlhan Kesici, salı günü gelir, yanına da en genç iki tane milletvekili alır, divanda oturur. Kesici, Kılıçdaroğlu’nu da kürsüye davet eder. Böylelikle Genel Başkan, gruba hitap edebilir. Tüzük gereği bunun önünde hiçbir engel yok” dedi.

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