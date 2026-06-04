CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde belediye başkanlarını kabul etmeye başladı. Kritik Meclis Grup ve Parti Meclisi toplantıları öncesinde artan ziyaret trafiği, CHP kulislerinde yeni döneme ilişkin değerlendirmeleri beraberinde getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde kabullere başladı. İlk olarak Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile Mersin Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Parti kulislerinde belediye başkanları ve milletvekillerinin genel merkeze yönelik ziyaret trafiğinin giderek arttığı belirtiliyor. CHP’de önümüzdeki hafta yapılması planlanan Meclis Grup Toplantısı ve Parti Meclisi (PM) toplantılarının ardından parti içi dengelerin yeniden şekillenebileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

Söz konusu ziyaretlerin, CHP’de yaşanan son gelişmelerin ardından siyasi hareketliliğin arttığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti. Parti yönetiminde ve teşkilat yapısında yaşanabilecek muhtemel değişimlere ilişkin kulisler de hız kazandı.

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