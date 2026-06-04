Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu'nun yeni yönetimi yapılan görev dağılımıyla belirlendi. Mahir Polat'ın başkanlığa seçildiği kurulun ilk toplantısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılırken, grup toplantısına katılmasına ilişkin ilişkin soruya "Hep beraber...." cevabını verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplandı. YDK, en yaşlı üye Garip Erdoğan öncülüğünde CHP Genel Merkezi'nde toplandı.

Toplantıda Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) yeni yönetimi belirlendi. Açılışını, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 1 saat süren toplantıda, YDK Başkanlığına İzmir Milletvekili Mahir Polat, Başkan Yardımcılığına Ahmet Ersen Özsoy, YDK Sekreterliğine ise Sezgin Kaya oy çokluğuyla seçildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN GRUP TOPLANTISI AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Disiplin Kurulu toplantısının açılışını yaptı.

Kılıçdaroğlu ardından bir basın mensubunun, "Haftaya grup toplantısında sizi göreceğiz mi" sorusuna cevap verdi. Kılıçdaroğlu, "Umarım, hep beraber..." dedi.



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