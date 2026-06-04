Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Avrupa Birliği üye sayısının 40'a çıkarılması gerektiğini savunurken, Türkiye'nin birliğe olabildiğince yakın tutulmasının şart olduğunu açıkladı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, başkent Helsinki'de düzenlenen bir konferansta Avrupa Birliği’nin (AB) geleceğine ve genişleme stratejilerine dair açıklamalarda bulundu.

27 üyeden oluşan mevcut AB yapısının çok daha büyük düşünmesi gerektiğini savunan Stubb, birliğin üye sayısını 40 ülkeye çıkarmak için aktif bir çaba göstermesi çağrısında bulundu.

Genişlemeyi "Avrupa'nın en iyi politikası" olarak nitelendiren Finlandiya Cumhurbaşkanı, İngiltere, Kanada, Türkiye, Norveç ve İzlanda'nın potansiyel üye adayları olarak masada yer alması gerektiğini iletti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı AB'ye sitem etti: "Güvenliğimiz açısından Türkiye ile yakın olalım"

"GÜVENLİK AÇISINDAN TÜRKİYE'NİN YAKIN OLMASI ŞART"

Konuşmasında uzun süredir AB üyelik süreci durağanlaşan Türkiye'ye ayrı bir parantez açan Alexander Stubb, Brüksel'in Ankara'ya yönelik politikasını gözden geçirmesi gerektiğine değinerek şöyle konuştu:

"Türkiye'yi de ciddi olarak düşünmemiz gerekiyor. Artık kimse Türkiye'den bahsetmiyor. Güvenlik açısından Türkiye'nin olabildiğince yakın olması gerektiğini anlamamız önemli."

GENİŞLEME LİSTESİNDE İNGİLTERE VE KANADA SÜRPRİZİ

Stubb, mevcut adaylardan Karadağ ve Arnavutluk'un şu aşamada "öne çıkan aday ülkeler" olarak dikkat çektiğini paylaşırken, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın da üyelik süreçlerinde önemli ilerlemeler kaydettiğine işaret etti.

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