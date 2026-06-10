Sanatçı ve akademisyen Pınar Ezmen Doğu’nun kûfi hat anlayışını merkeze alan “Tekrarın Hafızası” sergisi, Yapı Kredi bomontiada’da sanatseverlerle buluştu.

MURAT ÖZTEKİN- Sanatçı ve akademisyen Pınar Ezmen Doğu’nun hat eserlerinden meydana gelen “Tekrarın Hafızası” başlıklı sergi, Yapı Kredi bomontiada’da kapılarını açtı.

21 Haziran’a kadar görülebilecek sergide, sanatçının kâfi üslupla kaleme aldığı ve tekrara dayanan eserleri yer alıyor.

Doğu’nun üretim ve akademik araştırmalarında yoğunlaştığı kûfi yazı, sanatçının pratiğinde sadece bir yazı şeklini değil; düzenin içinde saklı anlamı, sessizliğin geometrisini ve mukaddesin biçim aracılığıyla görünür olduğu bir alanı işaret ediyor.

Tekrarı bir kopya değil, yeniden üretim olarak gören sanatçı “Ben tekrarları seçiyorum. Çünkü tekrar, biçimin canlı bir hareket olduğunu hatırlatır... İnanç ritüellerle, ritüeller ise tekrarlarla beslenir. Benim için tekrar, sonsuzluğa uzanan bir yolculuktur. Her yinelenişte yeni bir biçim, yeni bir varlık ve yeni bir nefes doğar. Benim için biçim bir ifade değil, bir varoluş halidir ve bu varoluş her tekrarda yeniden şekillenir” diyor.

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