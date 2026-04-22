İran ile ABD arasındaki 'ateşkes' muamması sürerken Beyaz Saray'dan yeni açıklama geldi. Sözcü Leavitt, "Ateşkes var ama abluka sürüyor. İran'ın söylediklerini iki kere düşünün. Hem kamuya söyledikleri hem de Trump'a söyledikleri farklı" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD ve İran arasındaki son duruma ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Ateşkes sürecinin devam ettiğini doğrulayan Leavitt, buna karşın bölgedeki ablukanın sürdüğünü ifade etti. Sürecin yönetiminde insiyatifin Başkan Trump’ta olduğunu vurgulayan Sözcü, İran’ın elindeki uranyumun teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamasında İran yönetiminin söylemlerindeki farklılıklara dikkat çeken Leavitt, Tahran’ın kamuoyuna yönelik mesajları ile Trump’a ilettiği ifadelerin uyuşmadığını savundu.

Beyaz Saray'dan İran'a 'ikili oyun' suçlaması: Trump'a başka, dünyaya başka konuşuyorlar

Beyaz Saray Sözcüsünün açıklamaları şöyle:

Ateşkes var ama abluka sürüyor. Kartlar Trump'ın elinde. İran uranyumu bize vermeli. Başkan Trump ateşkes için takvimi belirleyecek.

İran'ın söylediklerini iki kere düşünün. Hem kamuya söyledikleri hem de Trump'a söyledikleri farklı. Başkan ateşkesi uzatmaya karar verdi. Taleplerimiz çok net. Trump'ın çizgileri çok net.

