Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda ilk gün hareketli geçti. Divan Başkanlığına Şekip Mosturoğlu seçilirken, kongrede yaşanan kısa süreli gerginlik toplantıya damga vurdu. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin konuşmalarının ardından gözler 7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine çevrildi.

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. 2 gün sürecek genel kurulun ilk gününde iki ayrı mali döneme ait yönetim kurulu raporları ve denetim kurulu raporları okunup ibraya sunulacak. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, seçim öncesinde camiaya seslenecek.

7 Haziran'da yapılacak seçimin ikinci gününde ise üyeler, sarı-lacivertli kulübün yeni başkanını seçmek için oy verecek. Fenerbahçe, genel kurula katılma hakkı olan üye sayısını 44 bin 741 olarak açıklamıştı.

Fenerbahçe başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi

AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asil Üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Selim Kosif.

Yedek Üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit

Aziz Yıldırım



HAKAN SAFİ'NİN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asil Üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan

Yedek Üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ

Hakan Safi

"BONSERVİSLERE ÖDENEN MİKTAR 24 MİLYON EURO"

Sadettin Saran'ın başkanlık görevini yaptığı 22.09.2025 - 28.02.2026 mali döneminin yönetim kurulu faaliyet raporu hakkında Orhan Demirel konuştu. Demirel, "İyi niyet ve büyük bir sorumluluk duygusuyla Fenerbahçe'ye hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Fenerbahçe'nin yarını için birçok önemli çalışma yürüttük. Ara transfer döneminde aldığımız oyuncuların bonservis toplam ücretleri 59 milyon eurodur ama yıllara sairdir, 4 yıla bölünen bonservis ücretleri vardır. Biz sadece görev süremiz boyunca bonservislere ödediğimiz nakit para 24 milyon eurodur. Bugün geldiğimiz noktada sponsor ve reklam gelirlerimizde 27 milyon euroluk bir artış sağladık ve gelirlerimiz 100 milyon euroya ulaşmıştır" şeklinde sözlerini sarf etti.

Orhan Demirel

DİVAN BAŞKANLIĞINA ŞEKİP MOSTUROĞLU SEÇİLDİ

Fenerbahçe Kulübü'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda seçimi yönetmesi için divan başkanlığına Şekip Mosturoğlu seçildi. Sarı-lacivertli kulüpte daha önce açıklanan gündem oylamaya sunuldu ve kabul edildi.

Genel kurulda konuşan Şekip Mosturoğlu, “Bizleri bu göreve layık gördüğünüz için şükranlarımızı sunuyorum. Kulübümüz maalesef çok sık aralıklarla seçimli genel kurullar icra etmek zorunda kalıyor. Daha 10 ay önce olağanüstü seçimli genel kurul yapmıştık bugün yine sandık başındayız. Seçim çalışmaları bugün itibarıyla sona ermiştir. Buradan hep birlikte görelim ve bilelim ki seçim sonuçları açıklandıktan sonra rekabet bitmiştir. Yapılacak seçimlerin şanlı Fenerbahçe Kulübü'ne hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Şekip Mosturoğlu

KONGREDE GERGİNLİK ÇIKTI

Fenerbahçe kongresinde kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Olayın ardından Şekip Mosturoğlu, "D bloktaki durum çok kötü. 2018, 2024 ve 2025'te de bu durum yaşandı ve engel olamadık. Aynı durumla karşılaşırsak toplantıyı tatil edeceğiz. Tatil edilmesini istemiyorsanız bu tip bir davranış içerisinde olmayın. Divan Kurulu olarak olay devam ederse toplantıyı durduracağız." açıklamasında bulundu.

Yaşanan gerginliğin ardından Spor Şube üyeler arasında set çekti. Ayrıca Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne çıkan bütün yollarda ve stat çevresinde bulunan güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda yaşanan gerginlik

ALİ KOÇ'TAN 160 MİLYON EURO

Fenerbahçe eski başkan'ı Ali Koç'un 1 Haziran 2025 - 21 Eylül 2025 dönemi mali raporu hakkında, Burak Kızılhan yönetim kurulu faaliyet raporunu okudu. Kızılhan, "Mali tablolarımızda da yer aldığı üzere Sayın Ali Koç'un kulübümüzden yaklaşık 80 milyon Euro tutarında bir alacağı bulunmaktaydı. Sayın Başkan, bu konudaki iradesini yıllar boyunca kamuoyu önünde açıkça ortaya koymuş ve Fenerbahçe'den tek kuruş alacak talebi olmadığını ifade etmişti. Yönetim değişikliğinin ardından bu irade, pek fazla anlayamadığımız bir şekilde, ısrarla, yazılı şekilde talep edilmiş, Sayın Ali Koç da gerekli beyanı sunmuştur. Ancak şu hususun bilinmesinde de fayda görüyoruz; başkanımızın görev süresi boyunca kulübümüze bağışladığı ve karşılıksız sağladığı kaynağın toplamı bu konuşulan miktarın iki katıdır." açıklamasını yaptı.

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