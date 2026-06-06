Anadolu Ajansı
Fenerbahçe'de toplam borç açıklandı: Saran ve Koç döneminde mali tablolar
Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda, sarı-lacivertlilerin borcunun 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla 26 milyar 202 milyon TL olduğu açıklandı.
Özetle DinleFenerbahçe'de toplam borç açıklandı: Saran ve Koç ...
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Spor az önce
Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda Denetim Kurulu Üyesi Hulusi Kesgin, farklı başkanlık dönemlerine ait kulübün mali tablosunu açıkladı.
- Ali Koç başkanlığındaki 1 Haziran 2025 - 21 Eylül 2025 döneminde toplam borç 28 milyar 710 milyon TL olarak belirtildi. Bu borcun 18 milyar 939 milyon TL'si kısa vadeli, 9 milyar 771 milyon TL'si ise uzun vadeli.
- Sadettin Saran başkanlığındaki 22 Eylül 2025 - 28 Şubat 2026 döneminde ise kısa vadeli borcun 17 milyar 205 milyon TL, uzun vadeli borcun ise 8 milyar 997 milyon TL olduğu ifade edildi.
- Bu dönemdeki toplam borç 26 milyar 202 milyon TL olarak açıklandı.
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Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen olağanüstü kongrede, Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Hulusi Kesgin, sarı-lacivertli kulübün borcuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Kesgin, Ali Koç başkanlığını kapsayan 1 Haziran 2025 ile 21 Eylül 2025 döneminde borcun 18 milyar 939 milyon TL'si kısa vadeli, 9 milyar 771 milyon TL'si uzun vadeli olmak üzere 28 milyar 710 milyon TL olduğunu belirtti.
Kesgin, Sadettin Saran başkanlığını kapsayan 22 Eylül 2025 ile 28 Şubat 2026 döneminde kısa vadeli borcun 17 milyar 205 milyon TL, uzun vadeli borcun ise 8 milyar 997 milyon TL olduğunu belirtti. Fenerbahçe'nin toplam borcu 26 milyar 202 milyon TL olarak açıkladı.
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