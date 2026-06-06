Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda, sarı-lacivertlilerin borcunun 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla 26 milyar 202 milyon TL olduğu açıklandı.

Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen olağanüstü kongrede, Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Hulusi Kesgin, sarı-lacivertli kulübün borcuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kesgin, Ali Koç başkanlığını kapsayan 1 Haziran 2025 ile 21 Eylül 2025 döneminde borcun 18 milyar 939 milyon TL'si kısa vadeli, 9 milyar 771 milyon TL'si uzun vadeli olmak üzere 28 milyar 710 milyon TL olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'de Eylül 2025'te Ali Koç'un yerine Sadettin Saran başkan seçilmişti.

Kesgin, Sadettin Saran başkanlığını kapsayan 22 Eylül 2025 ile 28 Şubat 2026 döneminde kısa vadeli borcun 17 milyar 205 milyon TL, uzun vadeli borcun ise 8 milyar 997 milyon TL olduğunu belirtti. Fenerbahçe'nin toplam borcu 26 milyar 202 milyon TL olarak açıkladı.

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