Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulun ilk gününde açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertlilerde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda Aziz Yıldırım'a rakip olan Hakan Safi, açıklamalar yaptı.

Hakan Safi'nin açıklamaları şu şekilde:

"FENERBAHÇEM İÇİN KENDİME HİÇBİR LİMİT KOYMADIM"

"Geçtiğimiz eylül ayında adaylık kararını verdikten sonra çok sevdiğim Fenerbahçem için kendime hiçbir limit koymadım. Adaylık konusunda da bir dakika bile tereddüt etmedim. Kulübüme hizmet etmek için kollarımı sıvadım, sıvıyorum. Bizlere göre Fenerbahçemizin kaybedecek artık 1 dakikası bile yok. Aylarca çalıştık. Avrupa'nın farklı kulüplerini, farklı futbol modellerini ve kültürlerini inceledik. Çok önemli futbol adamlarıyla bir araya geldik."

"ŞU ANA KADAR 3 OYUNCUYLA ANLAŞMA SAĞLADIK"

"Milan'ın şampiyonluk hasretini bitiren sevgili Paolo Maldini ile Fenerbahçemizin durumunu ve hedeflerini belirledik. Fenerbahçemizin istediği coşkulu futbolu sahaya nasıl yansıtacağımızı kararlaştırdık. Haftalar önce transfer temaslarımız başladı. Şu ana kadar 3 oyuncuyla anlaşma sağladık. Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood... Bitmedi. İnanın. Dahası da geliyor. Ben ıslak imza olmadan konuşmam değerli Fenerbahçeliler. Bu anlaşmaları yaparken çok çok ince düşündük. Fenerbahçelilerin beklentilerini karşılayacak isimleri özenle seçtik. Ben verdiğim hiçbir sözden dönmem. Benim için söz ağızdan bir kere çıkar. Öyle olduğunu da kampanya boyunca sizlere gösterdik. Fenerbahçe'ye yakışan da budur. Fenerbahçe'yi vasata alıştıranlardan, kadrosunu eksik bırakanlardan, transferde geç kalanlardan olmayacağız. Buna da emin olabilirsiniz!"

"YÖNETİCİLER LONDRA'DA BEKLİYOR"

"İki tane yöneticimiz yok arkadaşlar. Nerede biliyor musunuz, Londra'da bekliyorlar, ıslak imza olduğu zaman sizlerin huzuruna getireceğim. Gelecek hafta mazbatayı alınca göreceksiniz, açıkladığımız her isim sizlerin yanında olacak."

"TARİHİN EN İYİ KADROSUNU KURACAĞIM"

"Çok yorulduk, çok yıprandık, çok da bölündük farkındayım. Günlerdir binlerce Fenerbahçeliyle bir araya geldik, herkesle dertleştik, hepsinin beklentilerini dinledik. 12 yıldır şampiyon olamıyoruz. Artık sabrınız kalmadı, biliyorum. Biz seçildiğimiz takdirde bu hasretin 13 yıla çıkmayacağının sözünü veriyorum. Biz Fenerbahçemizi şampiyon yapacağız. Bu hedefimize kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz. Tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım."

"GELECEĞİ KONUŞMAK DAHA DEĞERLİ"

"Bana kampanya sürecinde 'yapı meselesi' soruldu, nasıl başa çıkacaksın diye. 'Fenerbahçe'nin haklarını koruyabilecek misiniz?' sorusu çok soruldu. Fenerbahçemizin tarihinde çalınan birçok şampiyonluk var. Bunun farkında olmamız gerek. Biz, teknik direktörümüzün, futbolcularımızın, futbolcularımızın emeklerini korumakta zorlandık maalesef. Rakiplerimiz adeta cirit attı. Çünkü niye? Meydan boştu! Kıymetli Fenerbahçeliler, ben geçmişi konuşmayı seven birisi değilim. Olan oldu. Geri dönme imkanımız yok. Ben temsil ettiğim geleceği konuşmanın daha değerli olacağını düşünüyorum. Benim olduğum yerde, kimse Fenerbahçe'nin çeyrek puanını almaya cesaret edemeyecek."

"BENİM OLDUĞUM YERDE KİMSE CESARET EDEMEYECEK"

"Sen ne yapacaksın Hakan Safi diyorlar? Önce gelmiş geçmiş tarihin en iyi kadrosunu kuracağım. Hiçbir bahaneye izin vermeyeceğim. Saha dışındaki engelleri de teker teker kaldıracağız. Kurtlar Vadisi dönemleri geride kaldı. Devir değişti. Devir iletişim, doğru bağlantı ve lobi dönemi. Yönetimde olduğum dönemde Türk futbol tarihinde ilk kez yabancı VAR gelmesine vesile oldum. Tarihte ilk kez yabancı hakem ataması gerçekleştirildi. Mütevazı olmayacağım, ben olmasam bunlar olmayacaktı. Ben doğru adımları atarak rekabetin en azından saha dışında eşitlenmesi için çok önemli hamleler yaptım. Başkan seçtiğiniz takdirde fikstür ve hakem konuları sorun olmayacak. Eşit şartlarda mücadele edeceğiz. Söz veriyorum, benim olduğum yerde Fenerbahçe'nin bir puanını değil çeyrek puanını almaya kimse cesaret edemeyecek."

"1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLARI UNUTMADIK"

"1959 öncesi şampiyonlukları unutmadık. Fenerbahçemizin başvurusu ortada. Hakkımız olan bu şampiyonlukları alacağız, emin olun. Fenerbahçemizi böldüler, ötekileştirdiler, bu güzide camia zayıfladı, saha içinde ve dışında etkisiz kaldık. Camiamız gücünü unuttu. Etkisi azaldı. Buna izin veremeyiz."

Ötekileştiren, benden değilsen düşmansın diyen zihniyet Fenerbahçemizi prangaladı. Buna izin veremeyiz. Birçok derneğimizi ziyaret ettik, bazılarında tatsız olaylar yaşanmış. Bizim kapımız herkese açık, Fenerbahçemiz istediğimiz noktaya herkesin çabasıyla gelecek dedik. Tüm derneklerimize bizim yanımızda oldukları için hepsine tek tek teşekkür etmek istiyorum."

"TÜM DÜNYAYA GÖSTERECEĞİZ"

"Bu güzide camianın bel kemiği taraftarına seslenmek istiyorum. Yağmur çamur demeden gelip takımınızı desteklediniz. Her deplasmanda yanımızda oldunuz. Branş fark etmeksizin yanımızda oldunuz. Bazen hüzün vardır bazen mutluluk. Son dönemde futbolda istediğimiz mutluluğu yaşayamadık. Sizlere söz veriyorum, teveccüh gösterip bizi seçtiğiniz takdirde gelecek mayıs ayında nasıl bir kutlama yapacağımızı tüm dünyaya göstereceğiz."

"GERÇEK RAKİPLERİMİZİ UNUTMAM!"

"Bizler Fenerbahçe'nin gücünü yeniden herkese göstereceğiz. Bugün Sayın Yıldırım ile seçimde rakibiz. Yarın 7 Haziran'da bir başkan seçilecek. 8 Haziran'da hepimiz çubuklu için mücadelemize devam edeceğiz. Bugün efsane başkanımızla rakibiz ancak gerçek rakibimizi unutmayalım. Ben unutmam. Hakem seminerlerine rakip takım adıyla katılan hakemleri, fikstüre ayar çekenleri, kutlamalarda bize küfreden teknik direktörleri, Fenerbahçe'ye sallayarak reyting alanları, ilmek ilmek işleyerek yolumuza türlü türlü engel çıkaranları bu kardeşiniz unutmaz."

"MASAYSA MASAYI KIRARIM, YAPIYSA YAPIYI BOZARIM"

"Sizler de hafızanızı taze tutun. Rehavete yer yok. Hepimiz üstümüze düşeni yapmalıyız. Seçildiğimde ne yapı ne kirli lobi ne de kollanan rakipler olacak. Hiçbirine izin vermeyeceğim. Bizler imtiyaz, eşit şartlarda mücadele istiyoruz. Buna da kimse engel olamayacak. Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyı bozarım."

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