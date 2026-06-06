Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda açıklamalar yaptı. Kadıköy'de yeniden şampiyonluk şarkıları söyleyeceklerini, 12 yıllık hasreti bitirmek için kararlı bir şekilde geldiklerini belirten Yıldırım, "Fenerbahçe'ye şampiyonluk borcum var" dedi. Kongre üyelerine birlik çağrısı yapan Yıldırım, hem saha içinde saha dışında mücadele vereceklerini belirterek ""Fevkalade müsaadeye mazhar olmaya alışmış olan camiaların, çalınmış puanlarla şampiyon olanların sahtekar planlarını ellerinden patlatmak için adayım." ifadelerini kullandı.

Sarı lacivertlilerde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı Aziz Yıldırım, Hakan Safi'nin ardından açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"ŞAMPİYONLUK ŞARKILARI SÖYLEMEYİ ÖZLEDİM!"

Bu stadyumda şampiyonluk şarkıları söylemeyi özledim! Sizinle birlikte hep birlikte söyleyeceğiz! Sevgili Fenerbahçeliler, kardeşlerim, yoldaşlarım, dava arkadaşlarım! Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Uzun bir konuşma yaparak yormayacağım. Şampiyonluk şarkılarını bu stadyumda söylemeyi özledim. Sizinle beraber burada söyleyeceğim. Sizinle çok eski tanışıyoruz. 120 yaşına erişen bu ulu çınarın altında bir ömür geçirdik beraber. Aramızda kardeşlerim diye hitap edeceğim Fenerbahçeliler var, aramızda evladım diyebileceğim genç Fenerbahçeliler var, az olsa da ağabeyim ablalarım var."

"FENERBAHÇE'YE BORCUM VAR"

Fenerbahçe'ye borcum var. Kendimi anlatmak haksızlık olur. Biz birbirimizi tanıyoruz ve seviyoruz. Biz birçok sevinci mutluluğu beraber yaşadık. Birçok acıyı beraber yaşadık. Her şey unutulur ama zor günde yanınızda kim vardı, bu unutulmaz. Devletimizin içine sızan, vatana kastetmiş bir ihanet şebekesi Fenerbahçe'yi teslim almak için iftira üstüne iftira atarken, darbe üstüne darbe vururken yanımda siz vardı, Fenerbahçeliler vardı. Herkes uyurdu, uyanık olan sizdiniz. Herkes uyuşmuşken ayağa kalkan siz oldunuz. O ihanet şebekesinin karşısına ilk siz dikildiniz. Vatana millete ihanet edenlerin karşısında sizler dimdik durdunuz. Bu şeref önce ve daima size aittir."

"BENİ AZİZ YILDIRIM YAPAN SİZLERSİNİZ, FENERBAHÇE'DİR"

"Beni Aziz Yıldırım yapan şey ne mesleki kariyerim ne de iş hayatımdaki başarılardır. Beni Aziz Yıldırım yapan sizlersiniz, Fenerbahçe'dir. Sadece 20 yıl başkanlık boyunca onurunu layık görmeniz değil, Fenerbahçe'yi efsane yapan şey kendisini vatanına milletine adamış, gözü pek, fedakar ve fedai bir camia olmasıdır. Aziz Yıldırım'ı büyük yapan da benimle tek yürek, tek bilek mücadele veren sizlersiniz. 6-0'ı bu adam yaptı. 4-0'ları burada bu adam yaptı. Diyorlar ki 'bu yaşında neden aday oluyor', onlar benim bir kez daha başkan olmak istediğimi sanıyorlar. Hayır onlar bilmiyor, anlamıyorlar. Benim Fenerbahçe'ye karşı duyduğum sevgi ve bağlılığı göremiyorlar. Benim Fenerbahçelilere ödenmemiş bir borcum var. Bana onur duyduğum bir hayat hikayesini Fenerbahçeliler verdi. Benim mücadele adamı yapan Fenerbahçelilerdir. Kardeşin duymaz, el oğlu duyar denen zamanda sizler kardeşimdiniz, mahkeme kapılarında, hapishanelerde hiç yalnız kalmadım, milyonlarca Fenerbahçe yanımdaydı. Benim Fenerbahçelilere borcum var, kardeşimin bile hatırlamadığı, benim bile unuttuğum bir doğum gününde hapishane duvarlarının arkasında şarkılarla, tezahüratlarla doğum günümü kutlayan Fenerbahçelileri nasıl unutabilirim. Bu tribünleri sevgiyle dolduran Fenerbahçeli 50 bin kadını nasıl unutabilirim. Bu sevgi, bu vefa unutulabilir mi!"

"BEN VE ARKADAŞLARIM BU BORCU ÖDEMEYE GELİYORUZ"

"Vatana millete devlete ihanet eden hain şebekeye karşı, herkesten önce, askerden polisten devletten de önce meydan okuyan dimdik direnen, asla boyun eğmeyen Fenerbahçe'ye borcum var. Ben ve arkadaşlarım bu borcu ödemeye geliyoruz. Fenerbahçe'yi türlü hile, entrika, ayak oyunlarıyla engelleyenlerle Fenerbahçe'nin hakkını yiyenlerle, boynunu bükenlerle, onların hak ettiği gibi mücadele etmek için geliyorum."

"ÇALINMIŞ PUANLARLA ŞAMPİYON OLANLARIN...."

"Fevkalade müsaadeye mazhar olmaya alışmış olan camiaların, çalınmış puanlarla şampiyon olanların sahtekar planlarını ellerinden patlatmak için adayım. Fenerbahçe'nin kazanamadığı şampiyonlukların acısını kalbinde hisseden, çocukların gözyaşı dökmesine artık dayanamadığım için geliyorum. Ben bu tribünlere unuttukları bir şeyi bir daha hiç unutmayacakları şekilde bir daha hatırlatmak istiyorum. Her zaman her yerde en büyük Fener! Fenerbahçe en büyüktür. Kimseden Fenerbahçe'den büyük değildir. Sezonu bu sloganla başlayıp bu sloganla şampiyon olmak için geliyorum. Burası Fenerbahçe kongresi. Polemik, sataşma, kavga bize yakışmaz, bana hiç yakışmaz."

"ŞAMPİYONLUĞU HEP BİRLİKTE KUTLAYACAĞIZ.""

"Fenerbahçeliler, Fenerbahçeliler ile tartışmaz, kavga etmez. Hiçbir sataşmaya cevap vermeyeceğim. Ben Fenerbahçeliler'in kardeşliğini güçlendirmek için geliyorum. Kardeşlik sevincini hepinizle paylaşmak istiyorum. Birliğimiz kuvvetimiz, kuvvetimiz birliğimizdir. 12 yıldır şampiyonluk özlemi çekiyoruz. 4 yılında benim yönetimim vardı, inkar etmiyorum. Zaman hepimize bir şeyler öğretti. Zaman kendi kendimizle kavga zamanı değil. Fenerbahçe'nin şampiyon olmadan 1 sezon geçirmeye tahammülü yoktur. Pazartesi gününden başlayarak mutlaka şampiyonluk ilkesiyle durmadan yorulmadan çalışarak, şampiyonluk kutlamasını hep birlikte kutlayacağız."

MESSI VE RONALDO ÖRNEĞİ

"Fenerbahçe'nin isteyip de alamayacağı oyuncu yoktur. Hangi formada kaç yıldız var, onu çalınmış başarılarla övünenler saysınlar. Bizim göğsümüzde değil, kalbimizde ay-yıldız var. Messi lazımsa o gelir, Ronaldo lazımsa o gelir, çünkü en büyük Fenerbahçe'dir. Hayalperest değil gerçekçi olmamız lazım. Futbolcu ismi sayıp itibar kazanmak bana ve arkadaşlarıma yakışmaz. En zor günümüzdeki birlik ruhunu yeniden gösterelim. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu burada ilan edelim. Her zaman her yerde en büyük Fener. Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe'dir, bu sevda bitmez gönlümüzde. Fenerbahçe'nin en büyük derdi ayrışmadır. Birlik ve beraber olun. Hakan bey yarın seçilirse, biz onu tebrik ederiz. Ayrımcılık yaparsanız, bu Fenerbahçe'ye zarar verir. Hepinizi seviyorum."

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