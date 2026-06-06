Anadolu Ajansı
86 yaşındaki şoför duvara çarptı! Karısı ile birlikte can verdi
Denizli'de 86 yaşındaki Ahmet Gözlek'in kullandığı araç kontrolden çıkarak bir iş yerinin duvarına çarptı. Kazada sürücü ve yanında bulunan eşi hayatını kaybetti.
Özetle Dinle86 yaşındaki şoför duvara çarptı! Karısı ile birli...
Kaydet
3. Sayfa 3 dk önce
Denizli'nin Beyağaç ilçesinde yaşlı bir çiftin kullandığı otomobilin iş yeri duvarına çarpması sonucu hayatını kaybetmesi olayı.
- 86 yaşındaki Ahmet Gözlek idaresindeki otomobil, Zafer Mahallesi'nde yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına çarptı.
- Kazada sürücü Ahmet Gözlek ile eşi 82 yaşındaki Ayşe Gözlek hayatını kaybetti.
- Çiftin cenazeleri, incelemelerin ardından otopsi için Beyağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
0:00 0:00
1x
Denizli'nin Beyağaç ilçesinde iş yerinin duvarına çarpan otomobildeki yaşlı çift hayatını kaybetti. Ahmet Gözlek (86) idaresindeki 20 K 1598 plakalı otomobil, Zafer Mahallesi'nde yol kenarında bulunan bir iş yerinin duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM VİDEOLARI
Sultangazi'de kaza sonrası bıçaklı kavga! 2 ay sonra evlenecek genç hayatını kaybetti
KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık personeli, sürücü Ahmet Gözlek ile beraberindeki eşi Ayşe Gözlek'in (82) hayatını kaybettiğini belirledi.
Çiftin cenazeleri, cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Beyağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR