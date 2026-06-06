Denizli'de 86 yaşındaki Ahmet Gözlek'in kullandığı araç kontrolden çıkarak bir iş yerinin duvarına çarptı. Kazada sürücü ve yanında bulunan eşi hayatını kaybetti.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde iş yerinin duvarına çarpan otomobildeki yaşlı çift hayatını kaybetti. Ahmet Gözlek (86) idaresindeki 20 K 1598 plakalı otomobil, Zafer Mahallesi'nde yol kenarında bulunan bir iş yerinin duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık personeli, sürücü Ahmet Gözlek ile beraberindeki eşi Ayşe Gözlek'in (82) hayatını kaybettiğini belirledi.

86 yaşındaki şoför duvara çarptı! Karısı ile birlikte can verdi

Çiftin cenazeleri, cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Beyağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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