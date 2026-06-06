Erzurum'un Karayazı ilçesinde hafif ticari araç yoldan çıkarak araziye devrildi. Meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde E.İ'nin (58) kullandığı hafif ticari araç, Aşağı İncesu mevkisinde yoldan çıkarak araziye devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

3 ÖLÜ, 4 YARALI

Araçtaki H.M. (67) ve N.İ. (52) ile 2 yaşındaki Y.A.M. hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile D.Y. (31), L.M. (39) ve Z.P. (57) ise sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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