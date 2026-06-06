Anadolu Ajansı
Erzurum'da feci kaza! Hafif ticari araç devrildi: Ölü ve yaralılar var
Erzurum'un Karayazı ilçesinde hafif ticari araç yoldan çıkarak araziye devrildi. Meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Özetle DinleErzurum'da feci kaza! Hafif ticari araç devrildi: ...
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3. Sayfa az önce
Erzurum'un Karayazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç yoldan çıkarak devrildi, 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
- Erzurum'un Karayazı ilçesinde E.İ. (58) idaresindeki hafif ticari araç, Aşağı İncesu mevkisinde yoldan çıkarak araziye devrildi.
- Kazada H.M. (67), N.İ. (52) ve 2 yaşındaki Y.A.M. hayatını kaybetti.
- Yaralanan sürücü E.İ. ile D.Y. (31), L.M. (39) ve Z.P. (57) hastaneye kaldırıldı.
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Erzurum'un Karayazı ilçesinde E.İ'nin (58) kullandığı hafif ticari araç, Aşağı İncesu mevkisinde yoldan çıkarak araziye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
3 ÖLÜ, 4 YARALI
Araçtaki H.M. (67) ve N.İ. (52) ile 2 yaşındaki Y.A.M. hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile D.Y. (31), L.M. (39) ve Z.P. (57) ise sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
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