Erzurum'da 32 yaşındaki Alihan Bülbül, cami önünde silahla vurulmuş halde bulundu. Bülbül'ün iki çocuk babası olduğu ve 32 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Olay Kazım Karabekirpaşa Mahallesi’nde bir caminin önünde meydana geldi. Yerde kanlar içinde bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, şahsın 32 yaşındaki Alihan Bülbül olduğunu tespit etti.

Yapılan ilk incelemelerde Bülbül’ün kafasından silahla vurulduğu belirlendi.

YAKINLARI KRİZ GEÇİRDİ

Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, Bülbül'ün yakınları fenalık geçirdi.

Cenaze, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

32 KAYDI VARMIŞ

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Bu arada, evli ve 2 çocuk babası Bülbül'ün çeşitli suçlardan 32 kaydı olduğu öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası