Site parkında korkunç olay! 18 yaşındaki kızın cansız bedeni bulundu
Kahreden olay Malatya'da yaşandı. 18 yaşındaki bir genç kız site parkındaki kamelyada asılı halde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, genç kızın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi'nde parktaki kamelyada asılı halde bulunan 18 yaşındaki bir genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.
- Olay, sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi Yeşil Evler Sitesi'ndeki parkta meydana geldi.
- Vatandaşlar, parktaki kamelyada asılı bir kişiyi görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
- İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Ekiplerin incelemesi sonucu B.N. (18) isimli genç kızın hayatını kaybettiği tespit edildi.
- İlk belirlemelere göre olayın B.N. tarafından gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.
- Genç kızın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna kaldırıldı.
Olay, sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre Yeşil Evler Sitesi içerisinde bulunan parktaki kamelyada asılı halde bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
HENÜZ 18 YAŞINDAYDI
İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede B.N. (18) isimli genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.
İlk belirlemelere göre olayın B.N. tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilirken, genç kızın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
