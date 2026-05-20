Kahreden olay Malatya'da yaşandı. 18 yaşındaki bir genç kız site parkındaki kamelyada asılı halde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, genç kızın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olay, sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre Yeşil Evler Sitesi içerisinde bulunan parktaki kamelyada asılı halde bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Site parkında korkunç olay! 18 yaşındaki kızın cansız bedeni bulundu

HENÜZ 18 YAŞINDAYDI

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede B.N. (18) isimli genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk belirlemelere göre olayın B.N. tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilirken, genç kızın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

