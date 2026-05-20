E-ticaret platformlarında ürün tercihini belirleyen kullanıcı yorumları, para karşılığı olumlu değerlendirme satan ajansların hedefi haline geldi. Algoritmayı manipüle etmek için içi boş kargolarla yapılan ve sahte fotoğraflarla desteklenen bu aldatmaca, vatandaşı mağdur etti.

Online alışveriş platformlarının kullanım oranı her geçen gün artarken, tüketici tercihlerini doğrudan etkileyen "ürün yorumları" yeni bir suistimal kapısı haline geldi.

Firmalara para karşılığında olumlu değerlendirme ve yüksek puan sağlayan sahte yorum sektörü, dijital pazar yerlerindeki algoritmaları manipüle etmeye devam ediyor.

Sistemde kullanılan algoritmalar, bir ürün ne kadar çok olumlu yorum ve yüksek yıldız alırsa, o ürünü arama sonuçlarında en üst sıraya çıkaracak şekilde çalışıyor.

AJANSLARLA İŞ BİRLİĞİ

Bu mekanizmayı kötüye kullanan bazı işletmeler ise yorum satan ajanslarla iş birliği halinde. Edinilen bilgilere göre, bu süreçte gerçek bir ürünün kargolanmasına dahi gerek yok. Herhangi bir paketin gönderilmesiyle sipariş onaylanıyor ve ardından sahte yorumlar sisteme yükleniyor. Hizmet bedeli ise manipüle edilecek ürünün fiyatına göre belirleniyor.

FOTOĞRAFLI YORUMLAR DA SAHTE

Tüketiciler, yüksek puanlara ve övgü dolu ifadelere güvenerek satın aldıkları ürünler ulaştığında mağduriyet yaşıyor. Sahte yorumların tespitini zorlaştıran en büyük etken ise son dönemde sisteme yüklenen fotoğraflı değerlendirmeler oldu.

Ürünü gerçekten satın alıp kullanmış izlenimi veren bu sahte görseller inandırıcılığını artırıyor. Vatandaşlar, ürün özelliklerini ve yorumları detaylıca inceleseler bile gelen ürünlerin beklentiyi karşılamadığını ifade ediyor.

SAHTE YORUM NASIL ANLAŞILIR?

ATV Haber'in haberine göre uzmanlar, dijital platformlardaki bu aldatmacadan korunmak için yorumların yapıldığı tarihlere dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Aynı gün ya da aynı hafta içinde, benzer cümle yapılarıyla tek bir ürüne yapılmış birden fazla olumlu değerlendirme, organize bir manipülasyonun en önemli kanıtı.

CEZASI VAR MI?

Söz konusu manipülasyonların yasal zeminde çok ciddi yaptırımları var. Hukukçular, sahte yorum yazmanın, şablon metinler kullanmanın ya da olumsuz yorumları gizleyerek sadece olumluları öne çıkarmanın dolandırıcılık kapsamında değerlendirilebileceğine dikkat çekti.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61. ve devamı maddelerine göre bu eylemler, "aldatıcı ticari uygulama" ve "yanıltıcı reklam" sayılıyor ve tespiti halinde işletmelere idari ve hukuki cezalar uygulanıyor.

